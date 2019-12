Jaana, 51, tavoitteli täydellisyyttä uupumukseen asti, kunnes yksi hetki parkkipaikalla muutti lopulta koko elämän

Hyvä olo

Jaana, 51, tavoitteli täydellisyyttä uupumukseen asti, kunnes yksi hetki parkkipaikalla muutti lopulta koko el

”Kiinnostukseni lähti siitä, miksi voin itse niin huonosti”

”Kaikilla on traumansa”

Tiedostatko toimintaasi vaikuttavat ajatusmallit?





Haitallisia uskomuksia on mahdollista purkaa

Puutekulttuurista sallivuuteen

Paniikkikohtauksia alkoi tulla liki päivittäin.teki kiivaasti uraa yrittäjänä, tavoitteli täydellisyyttä ja parasta mahdollista. Ei kuitenkaan oman hyvinvointinsa kannalta.– Koin voimakkaita pelko- ja ahdistustiloja, joissa sydän hakkasi tuhatta sataa ja henkeä ahdisti. Ne tulivat nopeasti ja koin, etten hallitse tilannetta, Jaana, 51, kuvailee nyt.Vasta myöhemmin Jaana ymmärsi, että sympaattinen hermosto oli kroonisessa stressitilassa. Hän oli ”pakene tai taistele”-tilassa jatkuvasti.– En kuunnellut itseäni ja vaadin itseltäni paljon. Elämästä tuli selviytymistä päivästä toiseen.”Onnellisuusmaski” kasvoillaan hän kasvatti kierroksia, kunnes vuonna 2007 tuli täysi pysähdys. Jaana uupui.– Ajoin parkkipaikalla pienen kolarin paniikkikohtauksessa, ja oivalsin vihdoin painaa jarrua sekä katsoa peiliin. Olin stressivuosinani hävittänyt kokonaan yhteyden omaan kehooni.Uupumus pisti kaiken uuteen uskoon: Jaana erosi, teki konkurssin ja muutti toiselle paikkakunnalle. Hän alkoi opiskella uutta ammattia, NLP:tä (neuro-lingvistinen-prosessointi) ja ratkaisukeskeistä valmentamista sekä hankkia tietoa palautumisesta, mielestä ja kehosta.Luonto, meri ja erilaiset rentoutusharjoitukset auttoivat eteenpäin.– Kiinnostukseni lähti siitä, että miksi voin itse niin huonosti. Tahdoin laittaa itseni kuntoon ja alkaa auttaa muita.Koettelemukset eivät silti loppuneet. Vuonna 2011 Jaanan avopuoliso menehtyi liikenneonnettomuudessa. Samaan aikaan Jaanan jalasta löytyi kasvain eikä hän voinut enää jatkaa juoksemista. Juoksu oli ollut hänen henkireikänsä.– Kuin elämältä olisi viety pohja pois. Menetin perusturvallisuuden, puolison ja terveyden, Jaana kuvailee.Oli oivallettava uudelleen, mistä elämässä ja ihmisyydessä pohjimmiltaan on kysymys. Mistä hyvinvointi rakentuu, ja miten siihen voi itse vaikuttaa.– Kaikilla on traumansa. Pohdin, miksi toiset pääsevät niistä irti ja toiset ei. Ajattelin, että hitto: ainakin pystyn itse ottamaan vastuun omasta tarinastani, vaikka olenkin kriisin keskellä.Sillä, miten vastoinkäymisiin suhtautuu, on valtava merkitys.Jaanan teos Rohkeiden aikuisten kirja (Readme.fi) käsittelee tätä kaikkea. Julkaisuun liittyy sarja Helsingissä marraskuussa vietettäviä ilmaisia tapahtumia.Kirjan keskeinen viesti on se, että jokaisella on omaan toimintaan vaikuttavia ajattelumalleja ja uskomuksia. Niitä ei vain välttämättä tiedosta.Oleellista on pysähtyä tutkimaan itseään, vaikka sisäänpäin kääntyminen voikin tuntua pelottavalta.– Esimerkiksi jatkuva kiireen hokeminen ja ylläpitäminen ei tee hyvää. Sen takana voi olla uskomus siitä, että ei ole riittävän hyvä tai ei ansaitse jotain tiettyä työtä, jos ei ole kiireinen.Onko minulla lupa mokata? Saanko olla keskeneräinen? Muun muassa nämä ovat hyviä kysymyksiä itsetutkiskeluun. Täydellisyyden tavoittelun taustalla voi olla lapsuudesta opittu malli: en riitä, jos mokaan. Jos en yllä tavoitteisiin, en ole hyväksytty.Haitallisia uskomuksia voi kaikesta huolimatta itse työstää ja purkaa. Ensimmäinen askel on se, että uskaltaa pysähtyä.– Lähde tutkimaan omaa tarinaasi. Toistatko aina samaa kaavaa? Mistä se johtuu? Mieti myös omia tunteitasi. Miksi reagoit tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa? Voisiko taustalla olla jokin lapsuudessa opittu malli?Jaanan yksi oma oivallus on ollut se, että avun pyytäminen tai sen vastaanottaminen oli hänelle vaikeaa. Siksi hän saattoi aiemmin ärähdellä sitä tarjoaville.– Olin oppinut, että pärjään yksin, olen sinnikäs ja että avun pyytäminen ei ole sallittua.Kun omista tunteista ja ajatusmalleista tulee tietoisemmaksi, on jo pitkällä. Silloin niiden kanssa alkaa pärjätäkin paremmin. Vaikka pysähtyä hetkeksi hengittämään, jos paineet tuntuvat liian kovilta. Sanomaan itse itselleen, että olen riittävän hyvä.Sota-ajasta juontava ”puutekulttuuri” on Jaanan mielestä Suomessa vielä turhankin paljon valloillaan. Hän kaipaa sen sijaan sallivuuden kulttuuria.– On ookoo sanoa ei, on ookoo vetää omat rajat. On myös sallittua menestyä.Tärkeintä on antaa lupa omalle ajalle.– Itse teen joka päivä aamupysähdyksen. Se voi olla viisi, 15 tai vaikka 45 minuuttia. Joogaan, teen hengitysharjoituksen ja meditoin. Valitsen itse, millaisella fiiliksellä päivään lähden.Jaana on opiskellut NLP:tä jo 12 vuotta.– Se on luonut urani ja auttoi minua selviytymään.