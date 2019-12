Hyvä olo

Mikä on henkinen ammattisi? Vastaa kysymyksiin – testi kertoo, mitä työtä sinun pitäisi oikeasti tehdä













<section><h2><p>Mikä ammatti sinulle sopii oikeasti? </p></h2><p><p>Vastaus voi yllättää. </p></p></section><section><h2><p>Voisit olla sairaanhoitaja!</p></h2><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on sairaanhoitaja! Sinulla on voimakas hoivavietti, joten olisit parhaimmillasi terveydenhuoltoalalla. Olet empaattinen tyyppi ja aina valmis auttamaan muita. Pidät ihmisistä ja tiimityöskentelystä. Olet vastuullinen, nopea ja sinulla on hyvä paineensietokyky.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> lääkäri, lähihoitaja, hammaslääkäri, suuhygienisti, eläinlääkäri.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla tutkija!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on tutkija! Olet älykäs ja analyyttinen tyyppi. Tiedonjanosi on inspiroivaa: pyrit jatkuvasti ymmärtämään maailmaa, ihmisiä ja asioita paremmin. Olet kiinnostunut yksityiskohdista, syistä ja seurauksista. Kykenet pitkäjänteiseen työhön ja haluat kehittyä jatkuvasti. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> insinööri, analyytikko, opettaja.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla insinööri!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on insinööri! Olet järjestelmällinen ja tarkka, teknisesti lahjakas tyyppi. Omaksut tietoa nopeasti ja ymmärrät yksityiskohtia, minkä ansiosta olet hyvä ratkomaan ongelmia. Olet tottunut paineeseen, joten stressinsietokykysi on hyvä.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> koodari, analyytikko, arkkitehti.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla toimitusjohtaja!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on toimitusjohtaja! Olet diplomaattinen, kunnianhimoinen ja ahkera tyyppi, valmis tekemään töitä unelmiesi eteen. Innostut vaikeista haasteista. Olet myös tiimihenkinen ja innostava, minkä ansiosta olisit parhaimmillasi johtotehtävissä.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> kauppatieteen alat, insinööri, muut esimiestehtävät.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla opettaja!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on opettaja! Olet sosiaalinen ja helposti innostuva tyyppi. Ryhmätilanteissa otat luonnostasi johtajan roolin. Nautit puhumisesta ja sinulla on taito saada muut kuuntelemaan itseäsi. Olet hyvä improvisoimaan ja pidät haasteista ja muiden auttamisesta. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> lastentarhanopettaja, nuoriso-ohjaaja, pappi. </p></p></section><section><h3><p>Voisit olla psykologi!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on psykologi! Pidät toisten auttamisesta ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Olet empaattinen, pohdiskeleva ja loistava kuuntelija. Olet myös suvaitsevainen ja ennakkoluuloton, joten ymmärrät ongelmitta erilaisia ihmisiä ja heidän ajatustapojaan. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> opettaja, nuoriso-ohjaaja, pappi. </p></p></section><section><h3><p>Voisit olla kirjailija!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on kirjailija! Olet luova tyyppi. Sinulla on loistava mielikuvitus ja hyvät kielelliset taidot. Sinussa on lapsenomaista uteliaisuutta ja tarkkailet mielelläsi muita ihmisiä. Olet myös kärsivällinen: jaksat hioa asioita loputtomiin, jos se tekee niistä parempia. Et lannistu vastoinkäymisistä.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja: </strong>toimittaja, käsikirjoittaja, taiteilija, muusikko.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla valokuvaaja!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset |</strong> Henkinen ammattisi on valokuvaaja! Olet vahvasti visuaalinen ja taiteellinen, luova tyyppi. Olet ihmisläheinen ja hyvä tekemään muiden olon mukavaksi. Innostut erilaisista toimeksiannoista ja vaihtelevista työtehtävistä. Tarkkailet jatkuvasti maailmaa ja näet sen täysin omasta vinkkelistäsi. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> graafinen suunnittelija, art director, taiteilija, puvustaja, suunnittelija.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla rakennusmestari!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset |</strong> Henkinen ammattisi on rakennusmestari! Nautit fyysisestä ja konkreettisesta työstä, toimistossa istuminen ei ole sinua varten. Sinulla on hyvät kädentaidot. Olet tiimihenkinen, tarkka ja ahkera. Kun muut vielä pohtivat, sinä teet.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja: </strong>autokorjaaja, maalari, LVI-asentaja, sähköasentaja, puuseppä.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla parturi-kampaaja!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on parturi-kampaaja! Olet iloinen ja räväkkä tyyppi. Olet sosiaalinen ja asiakaspalveluhenkinen ja nautit ihmisten kanssa työskentelystä. Pidät siitä, että kaikki työpäiväsi ovat erilaisia. Luovuus on vahvuutesi: olet vahvasti visuaalinen ja asioiden esteettisyys on sinulle tärkeää.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja: </strong>kosmetologi, maskeeraaja, floristi, stylisti, tatuoija.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla puutarhuri!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset |</strong> Henkinen ammattisi on puutarhuri! Rakastat luontoa ja viihdyt parhaiten ulkona. Siisti toimistotyö ei ole sinua varten. Olet sopeutumiskykyinen. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, mutta viihdyt myös itseksesi. Olet visuaalinen tyyppi ja nautit siitä, että näet kättesi jäljen työssäsi. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> floristi, metsuri, kasvitieteilijä, maisema-arkkitehti. </p></p></section><section><h3><p>Voisit olla rekkakuski!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on kuorma-autonkuljettaja! Viihdyt parhaiten tien päällä. Olet itsenäinen ja erittäin vastuullinen tyyppi. Olet myös täsmällinen ja sinulla on nopea reagointikyky. Fyysinen raskaus tai väsymys eivät haittaa sinua: voisit työskennellä pitkiäkin aikoja itseksesi vaikeissa olosuhteissa. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> lentäjä, veturinkuljettaja, linja-autonkuljettaja, taksinkuljettaja. </p></p></section><section><h3><p>Voisit olla myyjä!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset |</strong> Henkinen ammattisi on myyjä! Olet itsenäinen, omatoiminen ja sopeudut vaivatta erilaisiin työtehtäviin. Olet sosiaalinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Pidät tiimityöstä ja työkaverit ova sinulle tärkeitä. Nautit siitä, että työsi on toiminnantäytteistä, monipuolista ja vaihtelevaa.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja: </strong>kiinteistövälittäjä, matkaopas, torikauppias, kaikenlaiset asiakaspalvelutyöt.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla kirjanpitäjä! </p></h3><p><p>Me Naiset | Henkinen ammattisi on kirjanpitäjä! Olet äärimmäisen tarkka, huolellinen ja järjestelmällinen. Pidät numeroista ja yksityiskohdista, mutta ymmärrät aina myös suuria kokonaisuuksia. Sinulla on hyvät asiakaspalvelutaidot. Et murru paineen alla ja siedät kiirettä ja stressiä.</p><p><br></p><p>Muita mahdollisia ammatteja: sihteeri tai assistentti, tiedottaja, tulkki, toimistotyöntekijä.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla hieroja! </p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on hieroja! Pidät fyysisestä työstä, etkä viihdy paikoillasi pitkiä aikoja. Olet yrittäjähenkinen, oma-aloitteinen ja reipas. Ihmisten hyvinvointi ja auttaminen ovat sinulle tärkeitä asioita. Vuorovaikutustaitosi ovat hyvät. Olet empaattinen, luotettava ja sosiaalinen. </p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja: </strong>fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, sairaanhoitaja, urheiluvalmentaja, kosmetologi.</p></p></section><section><h3><p>Voisit olla asianajaja!</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Henkinen ammattisi on asianajaja! Olet älykäs ja kunnianhimoinen tyyppi. Pidät vaativasta, itsenäisestä ja vastuullisesta työstä. Tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaat katsoa asioita monelta kantilta. Olet luotettava, rehellinen ja sinulla on hyvä paineensietokyky.</p><p><br></p><p><strong>Muita mahdollisia ammatteja:</strong> poliisi, henkilöstöpäällikkö, opettaja, kansanedustaja. </p></p></section><section><h2><p>Mitä harrastat tai harrastaisit näistä mieluiten?</p></h2></section><section><h3><p>Onko organisointi ja järjestys sinulle luontaista?</p></h3></section><section><h3><p>Pyytävätkö ystäväsi sinulta usein apua ja neuvoja?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on suurin vahvuutesi?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä katsot mieluiten telkkarista?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä motivoi sinua eniten?</p></h3></section><section><h3><p>Oletko introvertti vai ekstrovertti?</p></h3></section><section><h3><p>Millaiset työajat haluaisit?</p></h3></section><section><h3><p>Millaisten ihmisten kanssa haluaisit työskennellä?</p></h3></section><section><h3><p>Haittaako, jos työt tulevat kotiin?</p></h3></section><section><h3><p>Onko esteettisyys eli asioiden ulkonäkö sinulle tärkeää? </p></h3></section><section><h3><p>Pidätkö esiintymisestä? </p></h3></section><section><h3><p>Haluatko tehdä töitä numeroiden parissa? </p></h3></section><section><h3><p>Haluaisitko, että työsi on luovaa?</p></h3></section><section><h3><p>Haluatko edetä urallasi?</p></h3></section>





