Hyvä olo

Töissä tylsistyminen uhkaa terveyttä – boreout vahingoittaa hyvinvointia jopa enemmän kuin burnout

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tylsistyminen aiheuttaa stressiä

Kyse voi olla tehtävien puutteesta tai kykyjen alikäytöstä, mutta ehkä vieläkin enemmän kyse on siitä, että työstä puuttuu merkityksellisyys.

Eikö töihin meneminen kiinnosta?

Joskus kyse on siitä, ettei itse tehtäviä tarvitse muuttaa, vaan ennemmin niiden tekemisen olosuhteita, esimerkiksi lisäämällä työntekijän mahdollisuuksia itse päättää, miten ja missä tehtävänsä hoitaa.

Tylsyyden sietäminen voi tuntua jopa kivuliaalta





Toisaalta tylsyys ruokkii luovuutta

”Yritämme pyyhkäistä tylsyyttä pois”