Olisiko sinusta lähihoitajaksi? Katso 10 kohdan lista – se kertoo, onko sinulla alalle vaadittavia ominaisuuksia

Olisiko sinusta lähihoitajaksi? Katso 10 kohdan lista – se kertoo, onko sinulla alalle vaadittavia ominaisuuks

Suomalaisten naisten toiseksi yleisin ammatti

Millaisia ominaisuuksia lähihoitajan työssä vaaditaan?

Sinusta voi olla lähihoitajaksi, jos...

Koet paloa hoiva-alalle. Lähihoitaja on kutsumusammatti. Jos et koe voimakasta halua auttaa muita, valitse jokin muu ammatti. ”Näen usein ihmisiä, jotka ovat alalla, koska eivät muutakaan keksineet. Siitä kärsivät sekä potilaat, työkaverit että työntekijä itse.” Olet empaattinen ja suvaitsevainen. Ala ei sovi kyynikoille tai empatiakyvyttömille. Hoitajan tulee ottaa muut huomioon, kunnioittaa erilaisia ihmisiä ja kohdella asiakkaita tasavertaisesti. Lähihoitajan on osattava kohdata asiakas vertaisena ihmisenä, ei vain hoidon kohteena. ”Tämä ammatti opettaa työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ikään, ihonväriin ja sukupuoleen katsomatta.” Sinulla on hyvä fyysinen kunto. Lähihoitajan työ on hyvin fyysistä: asiakasta voi joutua siirtämään, tukemaan ja nostamaan. Hoitajat kohtaavat myös väkivallan uhkaa, sillä esimerkiksi muistisairaat asiakkaat voivat olla aggressiivisia. Silloin hoitajan on pystyttävä turvaamaan oma ja muiden potilaiden turvallisuus. ”Työ vaatii yllättävän paljon habaa.” Siedät painetta ja olet vastuullinen. Hoitajan työssä ollaan kirjaimellisesti vastuussa toisen ihmisen hyvinvoinnista. Jos ajatus aiheuttaa ahdistusta, ala ei ehkä ole sinua varten. Matemaattiset taitosi ovat hyvät. Lähihoitajan työssä tarvitaan yllättävän paljon matematiikkaa esimerkiksi lääkemääriä laskiessa. Matikkapää testataan jo opintojen aikana. ”Lääkelaskut tuottivat opiskeluaikana ongelmia, koska en ole ollut koskaan hyvä matikassa.” Olet kärsivällinen. Hoitajan työ vaatii pitkää pinnaa. Asiakkaita pitää malttaa kuunnella, myös samaa asiaa kymmenettä kertaan selittävää muistisairasta. Myös lastenhoitajaksi suuntautuneelta vaaditaan malttia uhmaikäisten kanssa työskennellessä. ”Lehmänhermoista on hyötyä.” Kiire ei haittaa sinua. Lähihoitajan työ on hektistä. Aina jokaisen asiakkaan luona ei ehdi viettää niin paljon aikaa kuin haluaisi. Se harmittaa, mutta kiirettä on opeteltava sietämään. ”Joskus tuntuu, että pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa ja käsiä on vain kaksi. Sitä on vain pakko sietää.” Siedät eritteitä. Lähihoitaja pesee, pyyhkii ja puhdistaa. Jos ajatus toisen ihmisen eritteistä ällöttää, työ on tuskin sinua varten. Olet itse terve ja sinulla on hyvä stressinsietokyky. Et voi hoitaa muita, jos et itse voi hyvin. Psyyken on oltava kunnossa, jotta kestää työn rankkuuden. ”Työ ei välttämättä sovi masennus- tai päihdetaustaiselle tai muuten sellaiselle, jolla on itsellään paha olla.” Palkka ei ole sinulle tärkeintä. Lähihoitajan työ ei sovi sellaiselle, joka tekee töitä vain rahan takia. Alan palkkaus on melko kehnolla tasolla. ”Jos haluat saada isoa palkkaa tai olla johtavassa asemassa, tämä ammatti ei ole sinua varten.”

