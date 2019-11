Hyvä olo

Mikä huippuelokuva juuri sinun pitäisi katsoa seuraavaksi? Vastaa 11 kysymykseen itsestäsi ja saat vastauksen

<section><h2><p>Mikä 2010-luvun menestyselokuva sinun pitäisi katsoa?</p></h2></section><section><h2><p>Lady Bird (2017)</p></h2><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Haikailet teini-iän tunnelmiin. Siksi sinulle sopii juuri nyt virkistävä ja hauska <em>Lady Bird</em>.</p><p><br></p><p>Komediaa ja draamaa yhdistelevä <em>coming of age</em> -elokuva on <strong>Greta Gerwigin</strong> ensiohjaus. Se sijoittuu 2000-luvun alkuun ja kertoo lukiotytöstä, jolla on monimutkainen suhde äitiinsä. Lady Birdissä on taidokas käsikirjoitus, ja pääosia näyttelevät <strong>Saoirse Ronan</strong> ja <strong>Laurie Metcalf</strong> tekevät loistotyötä. <em>Katsottavissa mm. Viaplayssa.</em></p></p></section><section><h3><p>Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 (2011)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Haluat unohtaa arjen hetkeksi ja paeta lapsuuden fantasiamaailmaan. Siksi sinun kannattaa katsoa <em>Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2</em>.</p><p><br></p><p>Harry Potter -elokuvat ovat oikea sukupolvikokemus, joiden parissa nykyiset pari-kolmekymppiset varttuivat. Elokuvasarjan viimeinen osa tuo päätökseen Harryn, Ronin ja Hermionen tarinan. Jos velhomaailmaan palaaminen innostaa, suosittelemme tosin katsomaan myös ensimmäiset seitsemän osaa. Tylypahka, täältä tullaan! <em>Saatavilla mm. Viaplaysta.</em></p></p></section><section><h3><p>Inside Out (2015)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Sinussa on ripaus tervettä lapsenmielisyyttä ja aimo annos mielikuvitusta. Siksi sinun kannattaa katsoa <em>Inside Out – Mielen sopukoissa</em>.</p><p><br></p><p>Inside Out on Pixarin animaatioelokuva, jonka päähenkilöt ovat 11-vuotiaan tytön päässä asuvia tunteita. Kiinnostavan surrealistisessa elokuvassa tunteet eli Ilo, Kiukku, Inho, Pelko ja Suru yrittävät ohjata tytön elämää. Kekseliäs animaatio on useissa äänestyksissä nimetty vuosisadan parhaiden elokuvien joukkoon.<em> Saatavilla mm. Viaplaysta.</em></p></p></section><section><h3><p>Avengers: Endgame (2018)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset |</strong> Haluat ennen kaikkea viihtyä! Siksi sinun kannattaa katsoa <em>Avengers: Endgame.</em></p><p><br></p><p>Marvelin supersankarielokuvat ovat megahittejä – ja sille on syynsä. Ne ovat hauskoja, visuaalisesti upeita ja hyvin näyteltyjä. Elokuvien eeppisyys ja silkka tuotannon laatu takaa, että katsoja todella uppoutuu pariksi tunniksi scifi-maailmaan. Endgame on Marvel-elokuvien ”Ikuisuus-saagan” päätösosa. Jos Marvelit eivät ole tuttuja, sinun kannattaa ehkä varmuuden vuoksi katsoa myös saagan edelliset 21 elokuvaa. (Ei, se ei ollut kirjoitusvirhe. Niitä on 21.) <em>Saatavilla mm. Viaplaysta.</em></p></p></section><section><h3><p>The Intouchables eli Koskemattomat (2011)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Haluat yllättyä, liikuttua ja ilahtua. Siksi sinun kannattaa katsoa <em>The Intouchables </em>eli <em>Koskemattomat</em>.</p><p><br></p><p>Koskemattomat on ranskalainen draamakomedia, joka perustuu tositapahtumiin. Elokuva kertoo neliraajahalvaantuneesta miljonääristä, joka palkkaa avustajakseen slummissa asuvan nuoren miehen. Koskemattomat on hauska, virkistävä, koskettava ja erinomaisesti näytelty.</p><p>Huippusuosioon nousseesta leffasta tuli aikanaan maailman tuottoisin ei-englanninkielinen elokuva. <em>Nähtävillä mm. Netflixissä.</em></p></p></section><section><h3><p>Joker (2019)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Synkkyys kiehtoo sinua, etkä ahdistu helposti. Siksi suosittelemme sinulle parhaillaan elokuvateattereissa pyörivää <em>Joker</em>-elokuvaa.</p><p><br></p><p>Elokuva kertoo, miten Batmanin arkkivihollisesta Jokerista tuli Jokeri. Kaikkien aikojen synkin Batman-filmatisointi on inhorealistinen, psykologinen jännäri. Kohuttu ja kehuttu elokuva on jakanut mielipiteitä. Se on raaka, mutta ahdistavuudessaankin viihdyttävä. <strong>Joaquin Phoenix</strong> tekee elämänsä roolin Jokerina, aivan kuten edesmennyt näyttelijä <strong>Heath Ledger</strong> teki aikoinaan samassa roolissa. <em>Parhaillaan elokuvateattereissa.</em></p></p></section><section><h3><p>Inception (2010)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset |</strong> Kaipaat psykologisesti kiinnostavaa, visuaalisesti näyttävää katsottavaa. Siksi sinun kannattaa katsoa tieteiselokuva <em>Inception</em>.</p><p><br></p><p>Ohjaaja <strong>Christopher Nolanin</strong> mestariteoksen kehitystyö alkoi jo 10 vuotta ennen sen ilmestymistä. Inception on aivoja kutkuttava elokuva, jossa joukko ”univarkaita” varastaa tietoja tunkeutumalla ihmisten alitajuntaan heidän nukkuessaan. Taustalla kulkee pääosahahmo Dominic Cobbin (<strong>Leonardo DiCaprio</strong>) traaginen tarina. Inception voitti äänimaailmansa ja visuaalisen ilmeensä ansiosta neljä Oscar-palkintoa. <em>Katsottavissa mm. Netflixissä.</em></p></p></section><section><h3><p>La La Land (2016)</p></h3><p><p>Me Naiset | Kaipaat romantiikkaa ja suuria tunteita. Siksi sinun kannattaa katsoa <em>La La Land</em>.</p><p><br></p><p>Kuudella Oscar-pystillä palkittu La La Land on vuosikymmenen menestynein musikaalielokuva. Se kertoo muusikosta (<strong>Ryan Gosling</strong>) ja näyttelijästä (<strong>Emma Stone</strong>), jotka rakastuvat Los Angelesissa. Elokuvasta ovat pitäneet monet sellaisetkin, jotka eivät yleensä musikaaleja katso. Elokuva on kaikessa kauneudessaan oikeaa silmäkarkkia, jota katsellessa muu maailma unohtuu. <em>Saatavilla mm. Viaplaysta.</em></p></p></section><section><h3><p>Get Out (2017)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Pidät jännityksestä ja siitä, että elokuvat eivät ole ennalta-arvattavia. Siksi sinun kannattaa katsoa <em>Get Out</em>.</p><p><br></p><p>Satiirinen kauhuelokuva Get Out ylitti ilmestyessään kaikki odotukset, sillä se tehtiin vain 5 miljoonalla dollarilla. Elokuvasta tuli myös arvostelumenestys. Get Out kertoo tummaihoisesta miehestä, jonka vierailu valkoihoisen tyttöystävän vanhempien luona saa painajaismaisia piirteitä. Kantaaottava elokuva ei ole tyypillinen kauhuelokuva ja sopii myös heille, jotka eivät yleensä kauhua uskalla katsoa. <em>Saatavilla mm. Viaplaysta.</em></p></p></section><section><h3><p>Kuninkaan puhe (2010)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Draama ja tositapahtumiin perustuvat elokuvat ovat sinua varten. Siksi sinun kannattaa katsoa <em>Kuninkaan puhe</em>.</p><p><br></p><p>Brittiläinen historiallinen draama kertoo äkillisesti valtaistuimelle nousseesta kuningas <strong>Yrjö VI:stä</strong> (<strong>Colin Firth</strong>), joka etsii puheterapeutin apua rajuun änkytykseensä. Elokuva seuraa Yrjö VI:n vaiheita ennen ja jälkeen kruunauksen. Kuninkaan puhe on tyylikäs, koskettava ja hauskakin elokuva. Yrjö VI:n vaimoa Elisabetia näyttelee mahtava <strong>Helena Bonham Carter</strong>, joka nähdään muuten tänä syksynä Yrjön ja Elisabetin tyttären, prinsessa <strong>Margaretin </strong>roolissa Netflixin <em>The Crown</em> -sarjassa. <em>Nähtävillä mm. HBO Nordicilla. </em></p></p></section><section><h3><p>Winter's Bone (2010)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Pidät draamaelokuvista ja vaikuttavista katseluelämyksistä. Siksi sinulle sopii <em>Winter's Bone</em>.</p><p><br></p><p>Winter's Bone on karu, realistinen ja hurja elokuva. Se kertoo 17-vuotiaasta, Yhdysvaltojen Keskilännessä asuvasta Reestä, joka pitää huolta sisaruksistaan ja äidistään ja alkaa etsiä kadonnutta isäänsä. Pääosaa näyttelee <strong>Jennifer Lawrence</strong>, josta tuli muutamaa vuotta myöhemmin yksi Hollywoodin halutuimmista naisnäyttelijöistä. Winter's Bone osoittaa Lawrencen kyvyt, ja nainen sai elokuvasta ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa. </p></p></section><section><h3><p>Call Me by Your Name (2017)</p></h3><p><p><strong>Me Naiset | </strong>Haikailet kesätunnelmiin ja haluat uppoutua koskettavan rakkaustarinan vietäväksi. Sinulle sopii <em>Call Me by Your Name</em>. </p><p><br></p><p>Samannimiseen romaaniin perustuva rakkauselokuva sijoittuu 80-luvun Pohjois-Italiaan. Parikymppinen amerikkalaisopiskelija Oliver (<strong>Armie Hammer</strong>) saapuu kesäavustajaksi professorin perheeseen. Perheen 17-vuotias poika Elio (<strong>Timothée Chalamet</strong>) iskee silmänsä komeaan amerikkalaiseen. Äärimmäisen kaunis, hienostunut ja eroottinen elokuva jää mieleen pitkäksi aikaa. <em>Nähtävillä mm. Netflixissä.</em></p></p></section><section><h2><p>Mille vuosikymmenelle haluaisit matkustaa, jos sinulla olisi aikakone?</p></h2></section><section><h3><p>Millainen sää on eniten mieleesi?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse väri:</p></h3></section><section><h3><p>Mitä näistä televisiosarjoista katsoisit mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä on lempimusiikkigenresi?</p></h3></section><section><h3><p>Minne matkustaisit mieluiten lomalle?</p></h3></section><section><h3><p>Oletko enemmän:</p></h3></section><section><h3><p>Valitse elokuvagenre:</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on lempivuodenaikasi?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä olet yleensä?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse vielä kuva, joka saa mielikuvituksesi liikkeelle:</p></h3></section>

