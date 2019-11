Hyvä olo

Eikö kyykky maistu? Tämä kuningasliike ottaa kunnolla pakaraan

Tee liike näin

Istu maahan selkä penkkiä vasten. Rullaa tanko lantion päälle.

”Imaise” häntäluu sisään, nosta lantio ylös ja laske se hallitusti alas. Älä yliojenna.





Työnnä polvia ulospäin – se auttaa liikkeen uppoamaan pakaraan!





Taita vain lantiosta, älä selästä.





Tee liike hyvällä liikeradalla loppuun asti.

Toistoja voit alkuun tehdä 10–15 ja sarjoja yhteensä 3–5 kappaletta.

