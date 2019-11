Hyvä olo

Selvitimme, mitä työtä naiset useimmin tekevät – katso listasta, onko sinullakin Suomen yleisin ammatti

Myyjät Lähihoitajat Sairaanhoitajat ym. Toimisto- ja laitossiivoojat Lastenhoitotyöntekijät Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. Yleissihteerit Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Sosiaalialan ohjaajat Kotityöpalvelutyöntekijät Peruskoulun alaluokkien opettajat Lastentarhanopettajat Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Luokanopettajat Myyntiedustajat Avustavat keittiötyöntekijät Sairaala- ja laitosapulaiset Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt

Kerro meille omasta työstäsi

