Mies näppäili hätänumeron, lysähti lattialle ja antoi puhelimen Emilialle: ”Hävetti sanoa, että minua pahoinpidellään kotona”

Hyvä olo

Mies näppäili hätänumeron, lysähti lattialle ja antoi puhelimen Emilialle: ”Hävetti sanoa, että minua pahoinpi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen lyönti oli shokki

”Minussa heräsi aktivisti”

Sisua





2400 kilometriä, 50 päivässä!

Sisäistä rauhaa