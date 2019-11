Hyvä olo

Suuttuminen on osin perinnöllistä – kuulutko temperamentiltasi A- vai B-tyyppiin?

A-tyyppi kilpailee ja kiukustuu

Oleellista on, mitä tapahtuu suuttumuksen jälkeen. Osaako osoittaa oman katumuksensa ja onko halua korjata omaa toimintaa.

Kaikki voivat opetella tunteiden säätelyä





Tunnetko marttyyrin?

Marttyyri on syyllistävä ja passiivis-aggressiivinen mulkoilija- ja huokailijatyyppi, jolla on usein vaikea ilmaista selvästi rajojaan.

Tässä ylittyy normaalin vihan raja

Kiukku voi johtua hormoneistakin