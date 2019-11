Hyvä olo

Nuorten naisten vaiettu ja kivulias intiimivaiva rajoittaa elämää ja seksielämää – tunnistatko nämä oireet?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Orgasmit sattuivat”





Yksilölliset oireet

Luovu tiuhasta alapesusta ja kiristävistä vaatteista.

Vältä turhaa pikkuhousunsuojien käyttöä.

Lääkitys on oireenmukainen. Jos taustalla on tulehdus, voidaan sitä hoitaa paikallisantibiooteilla.

Fysioterapia on hyvä hoitomuoto, sillä sen avulla lantiopohjan lihasjännitystä saadaan laukaistua.

Kuivuutta voi lievittää esimerkiksi öljyllä tai perusvoiteella.

Vaikeissa tilanteissa voidaan joskus tarvita leikkaushoitoa.

Apteekista saatavat liukasteet tai puudutegeelit voivat helpottaa yhdyntää.

Vaikutus minäkuvaan ja parisuhteeseen