Kirjoitetaanko talvisota isolla vai pienellä? 16 kysymyksen testi osoittaa, osaatko käyttää suomen kieltä oikein

Kirjoitetaanko talvisota isolla vai pienellä? 16 kysymyksen testi osoittaa, osaatko käyttää suomen kieltä oike

Kumpi on oikein: Alzheimerin tauti vai alzheimerin tauti? Jos saat testissä yli 13 oikein, osaat pienet ja isot alkukirjaimet hienosti.

<section><h2><p>Kuinka hyvin osaat isot ja pienet alkukirjaimet?</p></h2><p><p>Nyt se selviää!</p></p></section><section><h2><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h2></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikein kirjoitetut virkkeet.</p></h3><p><p>Saat poistettua valinnan painamalla samaa vaihtoehtoa uudelleen.</p></p></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse kaikki oikein kirjoitetut vaihtoehdot.</p></h3><p><p>Saat poistettua valinnan painamalla samaa vaihtoehtoa uudelleen.</p></p></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h3><p>Valitse oikea kirjoitusasu.</p></h3></section><section><h2><p>Kertauksen paikka</p></h2><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET | </strong>Oletkohan niitä tyyppejä, jotka kirjoittavat kaiken joko kokonaan isoin tai kokonaan pienin kirjaimin? Tai sitten kaikki poikkeustapaukset vain saivat testiolosuhteissa pääsi pyörälle – eikä ihme: tähän testiin oli survottu melkoisesti haastetta.</p><p><br></p><p>Kenties vahvuutesi on sittenkin äidinkielen sijaan matematiikan saralla? Ota taidoistasi selvää testaamalla seuraavaksi, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/paasisitko-ylakouluun-testaa-osaatko-alakoulun-matematiikan" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">pääsisitkö matematiikkataidoillasi alakoulusta yläkouluun</a>.</p></p></section><section><h3><p>Aika hyvin</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET |</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> Sinulla on tärkeimmät kielioppisäännöt hyvin hallussa. Harvinaisemmat tapaukset meinaavat kuitenkin saada kielesi solmuun, ja niitä olikin tässä testissä melkoinen liuta. Kelpo suoritus siitä huolimatta.</span></p></p></section><section><h3><p>Huikeaa!</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET |</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> </span>Tämä testi ei todellakaan ollut helpoimmasta päästä, mutta selvisit suorastaan loistavasti! Suomen kielioppi on juurtunut mieleesi niin syvään, etteivät erikoisimmatkaan poikkeukset saa sinua hämillesi.</p></p></section>





