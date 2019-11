Hyvä olo

Puoli tuntia kerralla vai kymmenen minuutin pätkissä – kumpi treenitapa toimii paremmin?

Kokonaismäärä ratkaisee





Pätkätreenit tehokkaampia rasvanpoltossa

Näin hyödynnät tietoa

Kun alat suunnitella treenikokonaisuuttasi, voit alussa unohtaa optimaaliset treenipituudet. Tähtää siihen, että keräät viikkotasolla mieluiten 150 minuuttia, eli 2,5 tuntia harjoittelua. Alussa vähempikin riittää, sillä tutkimusyhteenvedossa liikuttiin keskimäärin 110 minuuttia viikossa.

Suhtaudu varauksella pätkätreenin painonpudotusetuihin. Pelkän treenin painonpudotusvaikutukset ovat nimittäin todella heikkoja. Tässäkin tutkimuksessa tyypilliset pari kiloa kolmen kuukauden aikana. Jos painonpudotus on päätavoitteesi, mieti treeni edelleen sellaiseksi, että se on helppo toteuttaa arjessa. Suurin osa, eli 70–80 prosenttia, painonpudotustuloksista tulee ruokavaliosta. Huomioi siis ruokavalio ja käytä pätkätreenien minimaalista lisäetua vain silloin, jos pätkätreeni on sinulle muuten helppoa ja mielekästä toteuttaa.

Yhdistä treenitavat tarvittaessa. Jos tähtäät viikossa 150 minuuttiin, voit esimerkiksi napsia 30 minuuttia maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina työmatkaliikunnan pätkistä ja tehdä lauantaina tunnin reippaan kävelyn.

Onko lyhyistä treenipätkistä mitään iloa kunnon kohotuksessa? Alkaako rasva palaa vasta 20 minuutin treenin jälkeen? Näihin yleisiin kysymyksiin tutkijat päättivät hiljattain hakea vastauksen vetämällä yhteen kaiken mahdollisen tiedon aiheesta. Vastaukset saattavat yllättää – erityisesti painonpudotuksen kohdalla!Tutkijat kokosivat yhteen laadukkaimmat tutkimukset aiheesta. Tutkimuksessa ihmiset treenasivat tyypillisesti joko 30 minuuttia putkeen tai kolme kertaa 10 minuuttia tasaisesti päivän aikana. Tutkittavat olivat joko harjoittelemattomia tai vähän treenanneita. Tutkimusten keskimääräinen kesto oli 12 viikkoa. Miten treenit pätkissä tai putkeen vaikuttivat kolmen kuukauden aikana?Molemmat treenitavat kohottivat kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa merkittävästi. Treenitapojen välillä ei ollut eroja. Tärkein juttu on siis kerätä riittävä treeniannos vaikkapa viikon varrella. Yleiset liikuntasuositukset suosittelevat 150 minuutin viikoittaista treeniannosta, mutta tässä tutkimusyhteenvedossa keskimääräinen treenin kesto viikkotasolla oli 110 minuuttia.Lihasvoimapuolella harjoittelijat tekivät joko kolme kertaa viikossa kolme sarjaa tiettyjä treeniliikkeitä tai pätkätreeneissä yhden sarjan kolme kertaa päivän aikana, kolmena päivänä viikossa. Voimaa nämä tavat kehittivät yhtä hyvin. Jälleen kokonaismäärä ratkaisi, ei yhden treenikerran kesto.Usein viljellään lausetta: ”Rasva alkaa palaa vasta 20 minuuttia treenin alkamisesta”. Tämä toteamus on jo fysiologian perustiedon pohjalta täyttä soopaa. Vielä hassumpaan valoon se joutuu, kun katsotaan tutkimusyhteenvedon löydöksiä. Nimittäin pätkätreenaajilla paino tippui aavistuksen nopeammin.Tutkijat arvelivat, että se johtuu niin kutsutusta jälkipoltosta. Jokainen treenikerta kohottaa lepoaineenvaihduntaa harjoittelun jälkeen. Kun treenejä tulee tiheästi, lepoaineenvaihdunta ja sitä kautta energiankulutus jylläävät hieman kovemmilla kierroksilla koko ajan.Hyviä treenejä pätkissä tai putkessa!Lähde: Murphy ym. 2019. The Effects of Continuous Compared to Accumulated Exercise on Health: A Meta‑Analytic Review. 49:1585–1607