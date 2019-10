Hyvä olo

Ketä brittihovin jäsentä muistutat eniten? Testaa!

<section><h2><p>Ketä brittihovin jäsentä muistutat? </p></h2></section><section><h2><p>Olet kuin kuningatar Elisabet II! </p></h2><p><p><strong style="color: black;">ME NAISET | </strong><span style="color: black;">Ooh, olet kuin itse kuningatar! Elisabet on hallinnut varmalla otteella jo 67 vuotta ja on perheensä arvovaltainen pää. Elisabet tunnetaan värikkäästä tyylistään ja arvokkuudestaan, mutta kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä muodollisen ja salaperäisen kuningattaren pään sisällä liikkuu. Sisäpiiri tuntee Elisabetin nokkelana isoäitinä, joka rakastaa koiria ja viihtyy luonnon keskellä.</span></p></p></section><section><h3><p>Olet kuin prinssi Philip!</p></h3><p><p><strong style="color: black;">ME NAISET | </strong>Kuningatar Elisabet II:n puoliso Philip on yksi kiistellyimmistä kuninkaallisista. Nuorena Philipillä oli vaikeuksia taipua rooliinsa vaikutusvaltaisen vaimonsa varjossa, mutta hän on pysynyt kuningattaren rinnalla ja tukena jo yli 70 vuoden ajan. Philip on tullut vuosien varrella tunnetuksi erikoisista lausahduksistaan ja sopimattomista kommenteistaan. Philip on hauska ja kapinallinen asennepappa, joka tekee mitä haluaa, milloin haluaa. </p></p></section><section><h3><p>Olet kuin prinssi Harry!</p></h3><p><p><strong style="color: black;">ME NAISET |</strong><span style="color: black;"> </span>Onneksi olkoon! Prinssi Harry on brittikuninkaallisista suosituin, ainakin jos kansalta kysytään. Harry on hyväsydäminen, rento ja nokkela. Hänet tunnetaan myös värikkäistä skandaaleista, mutta nuorena raikulipojan elämää viettänyt Harry on rauhoittunut iän myötä. Nykyään hän on hauska isä ja rakastava aviomies, joka tekee paljon hyväntekeväisyystyötä.</p></p></section><section><h3><p>Olet kuin herttuatar Meghan!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET | </strong>Amerikkalainen Meghan on raikas tuulahdus brittihovissa. Näyttelijänä aiemmin työskennellyt Meghan tunnetaan kuninkaallisille epätyypillisestä rentoudestaan: hän nauraa paljon, rikkoo etikettiä ja ottaa selfieitä fanien kanssa. Meghan on lämmin persoona, josta esimerkiksi kuningatar Elisabet II:n tiedetään pitävän kovasti. Mediassa Meghanista on liikkunut ilkeitä juoruja. Hänestä voi olla montaa mieltä, mutta naisen tyylikkyyttä ei voi kiistää! </p></p></section><section><h3><p>Olet kuin prinssi William!</p></h3><p><p><strong style="color: black;">ME NAISET | </strong>Vahva ja karismaattinen William on perheensä ja koko kansan ylpeys. Tuleva kuningas on varsin pidetty hovin jäsen – osa brittiläisistä jopa soisi vallan siirtyvän suoraan hänelle Charles-isän ohi. William on diplomaattinen ja hillitty, mutta myös herkkä ja nauravainen mies. Hän on perhekeskeinen, omistautunut aviomies ja isä. Hän on myös tunnettu elokuvafani!</p></p></section><section><h3><p><span class="ql-cursor"></span>Olet kuin herttuatar Catherine!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Hymyileväinen Catherine eli Kate Middleton on ensimmäinen tavallinen kansalainen, joka on naitu Englannin kuningashuoneeseen sitten 1600-luvun. Prinssi Williamin vaimo suhtautuu kuninkaalliseen rooliinsa vakavasti ja noudattaa tarkoin etikettiä ja hovin sääntöjä – onhan hän tuleva kuningatar. Kate on tunnollinen, ujohko ja perinteitä kunnioittava. Katen klassinen pukeutumistyyli on nostanut hänet muoti-ikoniksi. </p></p></section><section><h3><p>Olet kuin prinssi Charles!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Charlesilla on ollut melkoinen elämä. Häntä on valmisteltu kuninkaaksi lapsuudesta saakka ja miehen lapsuuden on kuvattu olleen melko onneton. Myrskyisä avioliitto Dianan kanssa päätyi skandaalieroon. Nykyisin Charles on onnellisesti naimisissa elämänsä rakkauden Camillan kanssa. Charles tunnetaan särmikkäänä miehenä, jolla on voimakkaat mielipiteet. Hän on kuitenkin myös lämmin ja rakastava isä ja isoisä.</p></p></section><section><h3><p>Olet kuin prinssi George!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Voi hellanlettas! Prinssi George on Williamin ja Catherinen esikoinen, josta perimäjärjestyksen mukaan tulee kuningas isänsä jälkeen. Valloittavan suloinen George on ehtinyt hurmata ihmiset ympäri maailmaa veikeällä hymyllään, polvihousuillaan ja hauskoilla ilmeillään. Myös sinussa on lapsen iloa ja leikkisyyttä!</p></p></section><section><h2><p>Aloitetaan helpolla: mikä horoskooppimerkkisi on?</p></h2></section><section><h3><p>Millainen tyyli on mieleesi (itsesi tai muiden yllä)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on lempihahmosi Game of Thronesissa? Jos sarja ei ole tuttu, valitse kuvan perusteella:</p></h3></section><section><h3><p>Miten ystäväsi kuvailisivat sinua?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä näistä harrastaisit mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Lempivärisi on:</p></h3></section><section><h3><p>Brittiläiset tv-sarjat ovat huippuja! Valitse yksi:</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on silmiinpistävintä ulkonäössäsi?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka brittijulkkis on mielestäsi kiinnostavin?</p></h3></section><section><h3><p>Miten nautit teesi?</p></h3></section><section><h3><p>Taidat olla loman tarpeessa. Minne haluaisit matkustaa?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä koirista on eniten mieleesi?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä asian vuoksi olisit todennäköisimmin iltapäivälehtien otsikoissa, jos olisit kuninkaallinen?</p></h3></section>

