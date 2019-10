Hyvä olo

Ihmisen persoonallisuus voi sittenkin muuttua – ja odottamaton muutos voi tapahtua vaikka hampaita harjatessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuin salama kirkkaalta taivaalta

Muutos voi tapahtua missä ja milloin vain

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/laakari-lausui-pysayttavat-sanat-39-vuotiaalle-mimmulle-niiden?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/pienella-muutoksella-parempi-arki-16-yksinkertaista-keinoa-joilla-tavalliset?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyo-ja-raha/vuosi-sitten-helka-sinnitteli-kelan-paivarahalla-sitten-han-teki-kaksi-listaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/mari-laittoi-kolmenkympin-kriisissa-elamansa-uusiksi-vaihtoon-menivat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article