Näin valmentaja syö itse – katso rehelliset ateriakuvat: ”Ei se syöminen ole ihan niin justiinsa”

Yksinkertaiset kulmakivet toimivat













Entäs se ateriakoko?

puoli lautasta kasviksia

1/4 lautasta riisiä / perunaa / pastaa

1/4 lautasta lihaa / kanaa / kalaa / tofua

loraus oliiviöljyä salaatin päälle

Voit käyttää aterioiden koostamiseen myös kämmenmittoja. Katso ohjeet artikkelin yllä olevalta videolta!









7 muistisääntöä syömiseen

Nuku riittävästi laadukasta yöunta. Silloin kehon luontaiset kylläisyyden ja nälän säätelymekanismit toimivat paremmin ja ”oman kehon kuuntelu” on helpompaa, samoin herkkujen kohtuukäyttö. Varmista, että kodin kaapeissa on valmiina terveellisen ravinnon raaka-aineita. Jos tekee mieli syödä fiksu iltapala ja sen raaka-aineet ovat sillä hetkellä kahdeksan kilometrin päässä kaupassa, sinä iltana tuskin tulee sitä syötyä. Pidä hyvä liikuntarytmi. Säännöllinen, suositusten mukainen liikunta parantaa mm. suoliston toimintaa ja aineenvaihduntaa ja lisää päivittäistä energiankulutusta. Silloin ei tarvitse niukistella ateriakokojen kanssa tai kroonisesti koko ajan pelätä, että syö liikaa. Taltuta arjesta turha kiire. Stressatessa ateriarytmi voi unohtua ja ateriaväli venyä kahdeksaan tuntiin. Silloin ilta voi luiskahtaa mässäilyksi eikä epäsäännöllinen syöminen muutenkaan tue hyvinvointia. Aseta jokin selkeä ja konkreettinen tavoite. Ajatus siitä, että ”alkaa syödä säännöllisesti ja monipuolisesti” on tietenkin hyvä asia, mutta se ei aina saa muutosta yhtä hyvin aikaan kuin se, että ”päätän syödä aamupalaksi puuron raejuustolla ja marjoilla”. Ruoka on tarvittaessa yksinkertaista ja nopeaa. Usein terveyttä ja hyvinvointia tukeva ravinto onnistuu myös kätevästi ja nopeasti: uunissa, pannulla, tehosekoittimella ja hyvällä kokkiveitsellä valmistuu hyvä ateria 5–20 minuutissa. Ruoka myös maistuu hyvältä. Kolme viikkoa kukin syö päättäessään vaikka männynkäpyjä maitorahkalla, mutta pysyvän painonhallinnan ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ruoka myös maistuu hyvältä.