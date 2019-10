Hyvä olo

Muokkaa arkeasi näin, eikä sinun tarvitse enää erikseen treenata – liikuntaa tulee kuin huomaamatta

Katso yllä olevalta videolta, kuinka voit ujuttaa arkeen mikrotreeniä eli lyhyitä liikuntahetkiä useasti päivässä.

Arkiaktiivisuus vaikuttaa syömiskäyttäytymiseen

Mustavalkoinen suhde liikuntaan voi tehdä jopa passiiviseksi

Aina portaita noustessa ylös keskity astumaan kantapäällä, jolloin saat pakaraa mukaan työhön. Pakarat aktivoituvat ja takapuoli saa harjoitusta! Jos työpäivän aikana istut paljon, aina tuolilta noustessasi (tai takaisin istuessasi) tee muutama ekstranousu ja -lasku. Lisätehokkuutta saat tekemällä nousuja yhdellä jalalla! Näitä kun kertyy työpäivän aikana useampi, niin varmasti tuntuu jalkojen lihaksissa sekä päivän aktiivisuus kasvaa huomaamatta. Sohvalla istuskellessasi pystyt lisäämään liikettä vastuskuminauhan avulla. Voit ottaa kuminauhan käsiin ja tehdä ylävartaloa aktivoivaa kevyttä jumppaa. Jumpan ei tarvitse olla mitenkään raskasta, vaan semmoista että veri lähtee kiertämään ja lihakset vetreytyvät. Kuminauhan kanssa saa keksittyä vaikka minkälaisia liikkeitä, vain mielikuvituksesi on rajana! Sohvalla pystyt myös venyttelemään. Voit esimerkiksi nostaa toisen jalan sohvalle koukistaen polvea, ja halutessasi tehostaa venytystä vielä nappaamalla jalkaterästä kiinni ja tuomalla kantaa lähelle pakaraa. Miellyttävää venytystä saavat etureisi ja lonkankoukistaja. Telkkarin katselun aikana pystyt siis huoltamaan kehoasi näppärästi! Teevettä keittäessäsi voit tehdä samalla muutamia punnerruksia keittiöntasoa vasten. Kevyttä ja mukavaa, ja helppo tapa lisätä lihaskuntoharjoitusta yläkropalle päivän aikana. Päivittäin kannattaa käydä myös kyykyssä, ihan millä verukkeella vain! Vaikkapa kynän tippuessa lattialle tai hampaita harjatessa. Voit joko jäädä alas kyykkyyn vähän venyttämään ja keinumaan vetreyttäen lihaksia tai tehdä muutaman lisäkyykyn siinä samalla.





