Hyvä olo

Älä aloita työpäivääsi heti väärällä jalalla – valmentaja varoittaa sortumasta monen helmasyntiin

Menetät hallinnan työajastasi. Kun alat reagoida posteihin, luovutat aikasi hallinnan niille ihmisille, jotka ovat ne lähettäneet. Siitä voi seurata melkoista stressiä. Kuten vanha sananparsikin toteaa, että se, millä jalalla nouset sängystä ylös, määrittää pitkälti päivän kulkua. Sama pätee työpäivään. Jos aloitat päiväsi reaktiivisessa mielentilassa, sama mieliala voi jatkua pitkin päivää ja hallinta ajastasi ja huomiostasi on muilla. Haaskaat tehokkaimmat työtuntisi. Useimmat ovat parhaimmillaan aamupäivän tunteita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koeajalle

Kokeile haluamaasi tekniikkaa yksi kerrallaan. Mittaa tai kirjaa saamiasi tuloksia ja kokemuksia. Päätä, onko tämä tekniikka hyödyllinen juuri sinulle.