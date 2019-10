Oletko aamuvirkku, yökukkuja vai ”kolmas lintu”? Tee helppo laskutoimitus – samalla saat tietää, mitä vastaus kertoo sinusta

Hyvä olo

Oletko aamuvirkku, yökukkuja vai ”kolmas lintu”? Tee helppo laskutoimitus – samalla saat tietää, mitä vastaus

Mikä sinun kronotyyppisi on?

Monelta menet yleensä nukkumaan? Mihin aikaan yleensä heräät? Mikä on kahden edellisen puoliväli eli unesi keskikohta? Jos menet nukkumaan esimerkiksi kello 23.30 ja heräät kello 9.30, unesi keskikohta on kello 4.00.

Aamuvirkkujen (noin 14 prosenttia väestöstä) keskikohta on kello 0–3.30 tai aiemmin.

Kolmansien lintujen (noin 65 prosenttia väestöstä) keskikohta on kello 3.30–6.00.

Yökukkujien (noin 21 prosenttia väestöstä) keskikohta on kello 6.00–9.00 tai myöhemmin.

Mitä kronotyyppi kertoo?

Jos olet aamuvirkku...

Jos olet yökukkuja...

Jos olet kolmas lintu...

