Hyvä olo

Oletko introvertti vai ekstrovertti? Vastaa 7 kysymykseen ruuasta ja me kerromme, millainen tyyppi olet

<section><h2><p>Mitä ruokamieltymyksesi kertovat sinusta?</p></h2><p><p>Valitse itsellesi mieluisimmat ruuat eri tilanteisiin, ja kerromme, millainen tyyppi olet vastaustesi perusteella!</p></p></section><section><h2><p>Olet hitaasti lämpenevä introvertti!</p></h2><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Introverttiudestasi huolimatta viihdyt hyvin toisten seurassa. Usein sinulla vain saattaa kestää hyvä tovi, ennen kuin alat avautua. Et syöksähtele uusiin haasteisiin suin päin, vaan pohdit asiat aina ronskisti läpi. Harkitset sanasi tarkkasti.</p></p></section><section><h3><p>Olet sosiaalinen introvertti!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Sinusta ei välttämättä näe päältäpäin, että olet introvertti. Tulet hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja isoissakin porukoissa. Kaikista mieluiten hengailet kuitenkin pienemmällä, tutulla poppoolla. Toisten kanssa hauskanpidon vastapainoksi kaipaat aimo annoksen omaa aikaa.</p></p></section><section><h3><p>Olet jännittynyt introvertti!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Ollaan ihan rehellisiä: et ole erityisemmin ihmisihminen. Toisten seura saa sinut usein lähinnä vaivaantumaan. Muiden kanssa ajattelet pitkälti sitä hetkeä, kun saat taas olla yksin.</p></p></section><section><h3><p>Olet tunteellinen ekstrovertti!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Hyvät keskustelut, uusien ihmisten tapaaminen ja kiinnostavat tapaamiset saavat sinut todellakin sykkimään. Empatia on vahvuuslajisi ja tykkäät rupatella niitä näitä puolituttujen kanssa.</p></p></section><section><h3><p>Olet pohdiskeleva ekstrovertti!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Tykkäät haasteista, vastuun ottamisesta ja siitä, että elämässä hommat etenevät suunnitelmien mukaan. Olet iloisimmillasi silloin, kun toiset ihmiset huomaavat taitosi ja kertovat, miten hienosti olet hoitanut homman kotiin.</p></p></section><section><h3><p>Olet intuitiivinen ekstrovertti!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Olet ihmisläheinen tyyppi, mutta et mikään supersosiaalinen sukkula. Eniten tykkäät siitä, kun saat tarkkailla toisten ihmisten tekemisiä ja jutella heidän kanssaan syvällisiä. Toisaalta sinulla on taipumus kyllästyä helposti.</p></p></section><section><h3><p>Olet ambivertti!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Sinusta on vähän vaikea sanoa, oletko lintu vai kala. Ambiverttina olet jotain introvertin ja ekstrovertin väliltä. Sinussa on siis puolia kummastakin. Mutta onneksi olkoon! Erinäisten lähteiden mukaan ambiverttius on lahja, koska se usein tarkoittaa, että pystyt mukautumaan hienosti elämän erilaisiin, vaihteleviin tilanteisiin.</p></p></section><section><h2><p>1. Hyvää huomenta! Mitä saisi olla aamiaiseksi?</p></h2></section><section><h3><p>2. Eiköhän lähdetä lounaalle. Mitä valitset?</p></h3></section><section><h3><p>3. Nyt äkkiä jotain välipalaa, ennen kuin iltapäivän kiukku nousee esiin. Mitä valitset?</p></h3></section><section><h3><p>4. Kipaiset kahvilaan herkuttelemaan. Millaiset herkun valitset?</p></h3></section><section><h3><p>5. Päivällinen on katettu! Mitä pöydästäsi löytyy?</p></h3></section><section><h3><p>6. Entäpäs iltapala: mitä saisi olla?</p></h3></section><section><h3><p>7. Valitse vielä mielijuomasi ruuan kyytipojaksi.</p></h3></section>





