Hyvä olo

Mitä katsot telkkarista? Vastaa 11 kysymykseen sarjoista ja me kerromme, mihin sukupolveen kuulut













<section><h2><p>Paljastavatko telkkarisuosikkisi ikäsi?</p></h2></section><section><h2><p>Kuulut suureen ikäluokkaan eli olet syntynyt 1945–1964!</p></h2><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Televisiosarjamakusi perusteella kuulut sotien jälkeen syntyneisiin suuriin ikäluokkiin. Saatat olla myös 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa syntynyt. Tai sitten olet vain sielultasi sen ikäinen! Katsot mieluiten kotimaisia televisiosarjoja ja muistelet kaiholla jo lopetettuja Suomi-draamoja. </p></p></section><section><h3><p>Olet X-sukupolvea eli olet syntynyt 1965–1980.</p></h3><p><p><strong>ME NAISET</strong> | Televisiosarjamakusi perusteella kuulut X-sukupolveen. Muistelet lämmöllä 80-luvun televisiosarjoja, mutta löydät nykytelkkaristakin paljon mieleistä sisältöä. Katsot useimmiten tavallista telkkaria, mutta joskus myös Netflixiä tai muita suoratoistopalveluita. </p></p></section><section><h3><p>Olet Y-sukupolvea eli milleniaali, syntynyt 1981–1996!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET</strong> | Televisiosarjamakusi perusteella olet milleniaali. Olet netin aikakaudella kasvanut diginatiivi ja käytät sujuvasti suoratoistopalveluja. Katsot tavallista telkkaria aika harvoin. Eniten nautit siitä, että voit katsoa lempisarjaasi monta jaksoa putkeen. Ihanaa, ettei seuraavaa jaksoa tarvitse nykyään odottaa kokonaista viikkoa!</p></p></section><section><h3><p>Olet Z-sukupolvea eli syntynyt vuonna 1997 tai sen jälkeen.</p></h3><p><p><strong>ME NAISET</strong> | Televisiosarjamakusi perusteella kuulut Z-sukupolveen eli nykyisiin teini-ikäisiin tai juuri täysi-ikäistyneisiin. Et katso juuri koskaan”tavallista telkkaria”. Olet tottunut siihen, että voit katsoa lempisarjaasi Netflixistä vaikka koko kauden kerralla. Tosiasiassa saatat kuitenkin katsoa Youtube-videoita useammin kuin telkkaria. </p></p></section><section><h2><p>Mikä näistä draamasarjoista on paras?</p></h2></section><section><h3><p>Entä näistä komedia- tai viihdesarjoista?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on paras tv-sarja ystävyksistä?</p></h3></section><section><h3><p>Ystävyksistä puheen ollen: mitä mieltä olet Frendit-sarjasta?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse saippuasarja:</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä rikossarjoista on mieleesi?</p></h3></section><section><h3><p>Entä näistä tositv-sarjoista?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse paras sarja, joka kertoo perheestä:</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on paras fantasia- tai scifi-sarja?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä katsot telkkaria?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse väite, joka kuvaa parhaiten televisiokäyttäytymistäsi:</p></h3></section>





Millainen tyyppi katsoo mielestäsi Kummelia? Entä Emmerdalea tai Game of Thronesia? Mielessäsi saattoi välähtää ainakin kyseisiä ohjelmia katsovien tavallisin ikäprofiili.Laadimme testin, jossa saat valita lempisarjasi ehdottamiemme ohjelmien joukosta. Yritämme arvata valintojesi perusteella, mihin sukupolveen kuulut – ainakin henkisesti!Onnistummeko arvaamaan oikein? Tee testi alla: