Hyvä olo

Naiset kertovat nyt, mitä he oikeasti tekevät, kun saavat olla ihan yksin – kuulostaako tutulta?

1. Käydä päiväsaunassa ja syödä bebe-leivoksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Raivata kasoja

3. Syödä laitteen äärellä

4. Tanssia ilman, että kukaan arvostelee

5. Nyppiä säärikarvoja pinseteillä

6. Tehdä hauskoja testejä

7. Shoppailla

8. Opetella meikkaamaan

9. Olla vain ja tuijottaa tyhjyyteen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/mieli/oletko-oikeasti-introvertti-jos-tykkaat-tehda-nama-9-asiaa-yksin-homma?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/mieli/psykologi-kehottaa-ottamaan-omaa-aikaa-kolme-asiaa-jotka-jokaisen-pitaisi-0?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/omaa_kivaa_naiset_paljastavat_miten_saavat_voimakkaimmat_orgasminsa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article