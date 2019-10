Hyvä olo

Kolme teholiikettä vatsalle – myös selkä kiittää

Katso yllä olevalta videolta vatsatreeni, joka on hellä selälle.

Lämmittele näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Curl up

2. Sivulankku

3. Lintu-koira eli Bird Dog





https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006264685.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006256307.html

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006248297.html