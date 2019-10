Hyvä olo

Näin pidät treeni-innon yllä – 3 parjattua mutta tutkitusti toimivaa konstia

Raha motivoi terveystapoihin

Muiden tekeminen vaikuttaa enemmän, kuin itsellesi haluat tunnustaa





Pakko on paras muusa

Näin hyödynnät tietoa

Laadi itsellesi rahaan tai muuhun materiaan perustuva palkitsemisjärjestelmä, jossa saat palkinnon tietyn välitavoitteen saavuttamisesta. Se voi olla vaikkapa 8 tai 12 treeniä kuukauden aikana.

Pyri tarvittaessa itse muokkaamaan koti-, työ- tai asumisympäristöäsi sellaiseksi, että treeniaktiivisuus kasvaa. Kun harjoittelemisesta ja aktiivisesta elämäntavasta, kuten vaikka portaiden nousemisesta, tulee normi ympäristössäsi, onnistumisen mahdollisuudet kasvavat. Voit jopa luoda erilaisia infoja, jotka kannustavat ja muistuttavat liikunnallisuudesta. Esimerkiksi: ”91 % työntekijöistä valitsee portaat hissin sijasta. Valitse sinäkin!”.

Voimakas halu, jopa sisäinen pakko tehdä muutoksia näyttää kohottavan motivaatiota. Voit joskus positiivisten mielikuvien lisäksi käyttää myös negatiivisia mielikuvia terveystulevaisuudestasi, jos et liiku. Näin sisäinen pakkosi tehdä muutoksia kasvaa. Kun sitten alat liikkua ja nähdä itsesi liikkujana sekä parempikuntoisena, itseluottamuksesi liikkujana ja muut positiiviset asiat alkavat korostua.

Löydä vaan liikunnan ilo, älä välitä muista ja älä varsinkaan lyö vetoa tai lähde rahapalkinnosta liikkumaan! Oletko joskus kuullut näitä neuvoja? Jos olet, lue eteenpäin, sillä tämä teksti voi muuttaa käsitystäsi näistä vinkeistä ja buustata treenimotivaatiotasi!Rahaa on pidetty perinteisesti motivaatiopahiksena. Sitä ei lasketa terveystapojen sädekehän saaneisiin sisäisiin motivaatiotekijöihin, joihin taas kuuluu esimerkiksi paljon puhuttu liikunnan ilo. Näyttää kuitenkin siltä, että välitavoitteisiin liittyvät rahapalkkiot saavat terveystavat jatkumaan helpommin. Toki liikunnan ilonkin on hyvä syttyä liekkeihin. Silti voit hyvin hyödyntää tätä parjattua, mutta tutkitusti tehokasta motivaatiokonstia!Myytti itsenäisesti ja järkiperäisesti päätöksensä tekevästä ihmisestä elää vahvasti. Näyttää kuitenkin siltä, että teemme monia päätöksiä sen perusteella, mitä enemmistö näyttää tekevän.Esimerkiksi terveellinen syöminen yleistyy, jos ihmisille kertoo useimpien heidän kaltaistensa tai samassa ympäristössä elävien ihmisten syövän terveellisesti. Tämä vaikutus on usein alitajuinen, ja sen vaikutus omaan päätöksentekoon yleensä kielletään, kun ihmisille esitellään tutkimustuloksia.Entä myytti siitä, että terveystavan luominen epäonnistuu, koska sitä vain ei halunnut tarpeeksi? Tämä sanonta näyttää pitävän paikkansa. Ihmiset onnistuivat todennäköisemmin painonpudotustavoitteessaan, jos he ilmoittivat, että heidän on pakko tiputtaa painoa verrattuna tilanteeseen, jossa he kertoivat vain haluavansa pudottaa painoa.Promberger, M., & Marteau, T. M. (2013). When do financial incentives reduce intrinsic motivation? Comparing behaviors studied in psychological and economic literatures. Health Psychology. 32(9), 950-957.Olander ym. 2013. What are the most effective techniques in changing obese individuals’ physical activity self-efficacy and behaviour: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Volume 10, Article number: 29Stok ym. 2013. Don't tell me what I should do, but what others do: The influence of descriptive and injunctive peer norms on fruit consumption in adolescents. 14 February 2013