Hyvä olo

5 välipalaa, jotka eivät paisuta vyötäröä – mukana myös esimerkit, joita ei kannata syödä

1. Maustamaton rahka ja marjoja





2. Karjalanpiirakka, jonka päällä margariinia, keitetty kananmuna ja reilusti paprikaa









3. Kourallinen maustamattomia pähkinöitä ja mandariini









4. Smoothie maustamattomasta jogurtista, marjoista ja kaurahiutaleista





Huonot esimerkit

Onko välipala pakko syödä?