Tässä menee raja – saako työpaikalla itkeä ja raivota? Psykologi vastaa

Työelämässä ihmisiltä odotetaan asiallista ja toista kunnioittavaa käyttäytymistä. Sitä ei ole huutaminen, toisen haukkuminen, uhkaileminen, pelottelu tai muu epäasiallinen käytös.

Miten toimia, jos joku purkaa töissä tunteitaan?

Esimiehen syytä puuttua

Lupa kysyä

Näin harjoittelet tunnetaitojasi – 3 keinoa

Opi nimeämään tunteita: onko tunne, jota koen juuri nyt, miellyttävä vai epämiellyttävä, rauhoittava, innostava, energisoiva, pelottava, ahdistava? Opi tunnistamaan kehon tuntemuksia: onko hengityksen rytmi nopeaa vai rauhallista, onko puristustuksen tunnetta rinnassa, millainen on kehon lämpötila, tunnetko tärinää tai värinää? Huomaa, mihin tunne ohjaa sinua: Ohjaako se jotakin kohti vai pois jostakin? Jos joku asia töissä herättää kiukkua tai suuttumusta, se voi kertoa siitä, että olisi hyvä miettiä, millaisia muutoksia voisit työssäsi tehdä.