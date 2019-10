Osaatko tavuttaa suomen kieltä oikein? Vastaa 8 kysymykseen ja saat tietää totuuden taidoistasi

Hyvä olo

<section><h2><p>Osaatko tavuttaa suomea?</p></h2></section><section><h2><p>Aloitetaan siitä, että selvitetään, osaatko tavuttaa sanan tavuttaa?</p></h2></section><section><h3><p>Entä miten tavuttaisit sanan koala?</p></h3></section><section><h3><p>Ai liian helppoa? Kun ensi kerralla pyydät kahviisi maitoa, miten tavutat sen?</p></h3></section><section><h3><p>Entä miten tavuttaisit prinssi Williamin tittelin, kun kertoisit tapaavasi herttuan?</p></h3></section><section><p><p>Mennään titteleistä ammatteihin. Miten tavuttaisit sanan biologi?</p></p></section><section><p><p>Perusmuotojen taivutus on suhteellisen helppoa: hi-ki. Mutta entä jos kerrot, että haistat hien? Miten tavutat sen?</p></p></section><section><p><p>Vierasperäiset sanat ovat usein tavuttaessa haastavimpia. Miten tavuttaisit sanan kontrolli?</p></p></section><section><p><p>Oliko testituloksesi katastrofi? Onnistutko tavuttamaan sen? Oikeita vaihtoehtoja on kaksi.</p></p></section><section><h2><p>Kieliopin keltanokka</p></h2><p><p>Testi ei mennyt ehkä ihan nappiin, mutta kuka tuota tavutuksen jaloa taitoa enää ala-asteen jälkeen kaipaakaan! Vai kaipaako sittenkin?</p></p></section><section><h3><p>Tavan tavuttaja</p></h3><p><p>Testi ei missään nimessä ollut helpoimmasta päästä, joten tavutus sinulta ainakin luonnistuu! Tähän tulokseen ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.</p></p></section><section><h3><p>Tavutuksen Suomen mestari</p></h3><p><p>Testi ei ollut helppo, joten tällä tuloksella sietää jo juhlia! Ei muuta kuin kak-ku-kah-ve-ja keit-tä-mään!</p></p></section>





