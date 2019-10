Hyvä olo

”Ystävä käytti minua alibinaan, kun petti puolisoaan” – näistä ystävistä on parasta vain päästää irti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksipuolisuus

Toinen kaipaa vain komppaajaa





Epätasapuolinen suhde

Monta tuntia päivässä piti olla analysoimassa hänen elämäänsä.

Kateellisuus

Draamaystävä