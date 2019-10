Hyvä olo

Pimeä vuodenaika vaikuttaa lähes kaikkiin: ”5–6 kilonkaan lisäys ei ole tavatonta” – näin selätät kaamoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ärsyynnytään helposti ja ajaudutaan riitoihin”

Näin pimeä vuodenaika vaikuttaa:

1. Nukkuminen

2. Syöminen

3. Liikunta

4. Painonnousu

5. Sosiaalinen aktiivisuus

6. Mieliala