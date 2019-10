Hyvä olo

Kiristävään alaselkään ja takareisiin helpotusta yllättävästä paikasta – kokeile tätä helppoa liikettä

Tee liike näin

Asetu istumaan lattialle polvet koukussa tai seiso.

Laita lacrosse-, tennis- tai hierontapallo jalkapohjan alle päkiän kohdalle.

Kipristä varpaita ja rullaa hitaasti kevyellä paineella jalkapohjaa palloa vasten kantapäähän saakka.

Voit jäädä hetkeksi tekemään pienempää liikettä, jos löydät aremman kohdan.

Tee kevyttä rullausta noin minuutin verran ja painele vielä lopuksi herkullisimmat kohdat hieman napakammin.

Voit rullata koko jalkapohjan aluetta myös hieman sivuttaissuunnassa.

Kipua ei saa tulla, mutta saa tuntua ”makealle”.





Testaa tuntoa