7 asiaa, joita ei kannata tehdä juuri ennen nukkumaanmenoa – hairahda yhteenkin ja yösi saattaa olla pilalla

Selvitä unentarpeesi

Tarve torkuttaa ja haalia lisäminuutteja kertoo siitä, että yöuni ei ole täyttänyt tarvetta. – Timo Partonen

Liikaa ei pysty nukkumaan

Nukkua päiväunet. Turhan myöhään nukutut päikkärit voivat verottaa seuraavan yön unta. Muista tämä nyrkkisääntö: nuku korkeintaan noin 15–20 minuuttia ja mahdollisimman aikaisin päivällä. Juoda kahvia. Kahvin, teen tai muiden kofeiinipitoisten juomien juontia kannattaa välttää 4–5 tuntia ennen nukkumaan menoa. Liikkua rivakasti. Liikuntaa, varsinkaan vauhdikasta sellaista, ei kannata harrastaa kovin myöhään. Se voi virkistää liiaksikin. Liikkuminen alkuiltapäivästä voi sen sijaan edesauttaa nukahtamista. Syödä raskaasti. Jos iltaseitsemän jälkeen mättää tuhdin aterian, sisäinen kello voi muuttaa kurssiaan. Etenkin isot hiilihydraattipitoiset ateriat voivat aiheuttaa sisäisen kellon jätättämistä. Iso ateria voi johtaa myös siihen, että painokin alkaa nousta. Siitä voi seurata lisää –univaikeuksia. Nauttia yömyssy. Alkoholi ei sovi unilääkkeeksi, sillä se pikemminkin aiheuttaa unettomuutta. Alkoholi voi auttaa nukahtamaan, mutta se rikkoo unen rakennetta ja heikentää unen laatua. Räplätä älylaitteita viimeiseen saakka. Syksy tuo mukanaan pimenevät illat. Kun ulkona on jatkuvasti pimeää, keho ei tiedä, milloin on yö ja milloin päivä. Rytmi sekoaa vielä pahemmin, jos illat tuijottelee älypuhelimen kirkasta näyttöä. Sulje älylaitteet, lue vaikka kirjaa tai tee jotain muuta rentouttavaa. Vääntää patterit täysille. Kovin kuuma huonelämpötila voi hankaloittaa unensaantia. Jos makuuhuoneessa on pari astetta muita asuinhuoneita viileämpää, se voi helpottaa nukahtamista.