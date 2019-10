Kuinka maalainen olet? Vastauksesi 9 kysymykseen kertoo, oletko aito maajussi vai sittenkin pelkkä kaupunkilaisserkku

Hyvä olo

<section><h2><p>Oletko aito maalainen? </p></h2><p><p>Tiedätkö sinä, mitä seuraavat 9 sanaa tarkoittavat? Tee testi, joka erottaa jyvät akanoista.</p></p></section><section><h2><p>Mikä on härveli?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä on maitopusu?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on seinäkoppoli?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on päivänpulkka?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on rohka? </p></h3></section><section><h3><p>Mikä on tuohilippi?</p></h3></section><section><p><p>Mikä on hakokirves?</p></p></section><section><h3><p>Mikä on värttinä? </p></h3></section><section><h3><p>Mikä on tulikoura?</p></h3></section><section><h2><p>Olet paljasjalkainen kaupunkilainen</p></h2><p><p>Tunnet paremmin asfalttierämään arjen kuin maaseudun elämän.</p></p></section><section><h3><p>Sinulla on toinen jalka maaseudulla </p></h3><p><p>Maalaissanasto on sinulle niin tuttua, että ainakin toinen jalkasi on vielä pellon pientareella.</p></p></section><section><h3><p>Olet aito maalainen </p></h3><p><p>Maalaiselämä on sinulle tuttua ja tunnet niin maaseudun perinteet kuin välineetkin.</p></p></section>





