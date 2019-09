Hyvä olo

Näin pyöristät pakaroita lähes huomaamatta – helppo ja ilmainen treeni milloin vain

Näillä vinkeillä saat jaloille treeniä portaita noustessasi:

Yleensä portaita ylös noustessa tapana on nousta päkiöillä eli pääasiassa etureisiä käyttäen. Mutta jos painatkin noustessa kantapäitä portaaseen, saat pakaralihakset aktivoitua ja työskentelemään nousussa. Pyri tekemään nousu vain yläjalalla, ponnistamatta alajalalla juurikaan. Seuraavan kerroksen voitkin kivuta päkiänousuilla. Ota kädellä tukea kaiteesta, astu vain päkiä portaalle ja anna kantapään venyä alaspäin. Laita paino yläjalalle ja nouse ylös samalla ojentaen nilkka. Näin saat treenattua pohkeen lihaksia. Seuraavalla kerroksella nouse kaksi porrasta kerralla niin, että yläjalka tekee suurimman osan työstä. Nojaa ylävartalolla painopistettä hieman eteenpäin. Sitten vielä seuraavan kerroksen voit nousta sivuttain. Paino on portaalle nousevalla jalalla, ja alajalka kulkee vain turistina mukana ponnistamatta ollenkaan. Nouse seuraavat portaat samoin mutta toinen jalka edellä. Tunnet työn sivupakarassa.





