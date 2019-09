Hyvä olo

Jos haluat kehittyä kuntosalilla, viimeiset tiukat toistot ovat tärkeitä

Miten nostotempo, kokonaistreenimäärä ja toistoalue vaikuttavat kehittymiseen?





Viimeiset tiukat toistot ovat tärkeitä

Näin hyödynnät tietoa

Voit saada kehitystä aikaan todella monella toistoalueella. Tärkeintä on, että teet harjoitussarjat hyvin tiukkoina, mutta hyvällä tekniikalla. Lyhyemmät sarjat ovat usein ajallisesti tehokkaampi vaihtoehto, ja ne eivät ole yhtä epämukavia tehdä kuin oikeasti tiukat 30 toiston sarjat. Mutta jos esimerkiksi vammat estävät isompien painojen käytön, voit kehittyä myös 20–30 toiston sarjoilla.

Usein voimaharjoittelussa ylikorostetut tempokikkailut eivät todennäköisesti ole tärkeitä kehittymiselle. Nostotempon tärkein vaikutus liittyy liiketekniikan ylläpitoon. On myös hieman näyttöä siitä, että täysin kontrolloimaton jarrutusvaihe voi olla haitallista kehittymiselle. Hyvä perusperiaate on nostaa paino reippaasti ja jarruttaa se hallitusti alas 1–2 sekunnin aikana.

Harjoittelun kokonaismäärä ei osoittautunut ratkaisevaksi asiaksi tässä tutkimuksessa. Jos aloitat harjoittelua, haastavat sarjat ovat tärkein asia kehittymiselle. Harjoitusseurantaan perustuvat tutkimukset tukevat ajatusta, että treenimäärällä on kuitenkin merkitystä pidemmällä aikavälillä. Keskity siihen, kun olet päässyt alkuun ja ensimmäinen kehityksen tasannevaihe alkaa tulla vastataan.