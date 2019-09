Hyvä olo

Valohoito pidentää teinien yöunia – saa kehon siirtämään sisäistä kelloa ja vuorokausirytmiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teini-ikäiset voidaan saada nukkumaan pitempiä yöunia valohoidolla ja käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävillä keskusteluilla. Tuoreen tutkimuksen mukaan valohoito siirtää vuorokausirytmiä ja keskustelut motivoivat menemään sen mukaisesti nukkumaan.Tutkimuksessa yhdistelmähoidolla teini-ikäisten yöunet saatiin pitenemään keskimäärin 43 minuuttia neljän viikon hoidon jälkeen.Osana tutkimusta teinien huoneisiin laitettiin yöksi valo, joka välähteli 20 sekunnin välein yöunien loppupuolella kahden tunnin ajan. Välähdykset olivat niin lyhyitä, etteivät ne herättäneet tai häirinneet unta.Lisäksi teinit kävivät neljästi tunnin mittaisissa kognitiivista käyttäytymisterapiaa hyödyntävissä tapaamisissa, joissa heitä pyrittiin motivoimaan nukkumistapojen muutoksiin sekä valistettiin vuorokausirytmistä ja unihygieniasta.Neljän viikon jakson jälkeen teinit aikaistivat nukkumaanmenoaikaansa keskimäärin 50 minuutilla ja nukkuivat keskimäärin 43 minuuttia pitempään. He myös onnistuivat ylläpitämään säännöllistä unirytmiä paremmin kuin verrokit, jotka saivat käyttäytymisterapian lisäksi lumevalohoitoa. Lumevalohoidossa välähdykset tulivat niin harvoin, ettei niillä ollut vaikutusta.Valon välähdysten tarkoitus oli huijata keho siirtämään sisäistä kelloa ja vuorokausirytmiä, minkä seurauksena teinit alkoivat väsyä aikaisemmin illalla. Vastaavaa menetelmää on käytetty myös aikaeron aiheuttaman jet lagin vähentämisessä.Tutkijat selvittivät myös vaikuttaisiko pelkkä valohoito samoin, mutta vaikka teinit alkoivat tällöinkin väsyä aikaisemmin, he eivät malttaneet silti mennä nukkumaan. Käyttäytymisterapia olikin tutkijoiden mukaan tarpeen, jotta nuoret muuttivat tapojaan.Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.