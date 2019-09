Hyvä olo

Päiväunia pari kertaa viikossa ottavat pienemmässä sydänoireiden vaarassa

Uuden tutkimuksen havainnot viittaavat siihen, että päiväunilla on suotuisia terveysvaikutuksia.

Muutaman kerran viikossa päiväunia nukkuvat saattavat säästyä sydän- ja verisuonitautioireilta hieman muita todennäköisemmin. Tätä useammat päiväunet eivät vaikuttaneet sairastumisiin sen jälkeen, kun analyysissa huomioitiin monet sairaudet ja taustamuuttujat.Heart-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 3 500 sveitsiläisen 35–75-vuotiaan kyselytutkimukseen ja viisivuotiseen seurantaan. Seurannan aikana 155 osallistujaa sairastui tai menehtyi sydän- ja verisuonitautioireeseen.Analyysin perusteella päiväunia 1–2 kertaa viikossa nukkuvien sairastumisriski oli noin puolet pienempi kuin osallistujien, jotka eivät nukkuneet päiväunia.Päiväunet lähes joka päivä nukkuvat puolestaan sairastuivat muita todennäköisemmin, mutta tämä yhteys katosi, kun analyysissa huomioitiin monia uneen ja sairastumisiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia. He muun muassa olivat iäkkäämpiä, sairastivat todennäköisemmin uniapneaa ja kärsivät päiväväsymyksestä. Varsinkin iäkkäillä pitkät ja säännölliset päiväunet on aiemminkin yhdistetty terveysriskeihin.Sveitsiläisten havainnot viittaavat satunnaisten päiväunien suotuisiin terveysvaikutuksiin, mutta tulokset jättävät silti paljon avoimia kysymyksiä. Päiväunien nukkuminen kartoitettiin vain tutkimusta edeltävältä viikolta, minkä lisäksi on epäselvää, kuinka pitkiä keidenkin unet olivat.Asiaa olisikin hyvä selvittää lisää tutkimuksissa, joissa päiväunien kesto ja määrä voitaisiin mitata varmemmin.