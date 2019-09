Hyvä olo

Tästä tunnistat hyvän patjan – näin tarkistat, onko omastasi mihinkään

Univaikeuksien taustalla on usein monimutkaisia asioita, mutta toisinaan niihin on löydettävissä selvä syy, kuten huono patja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin tarkistat, onko patjasi kunnollinen:

Jos nukut mieluiten selälläsi, patjan tulisi tukea sinua tarpeeksi, niin että selkärankasi ’S’-käyrä säilyy makuulla ollessasi. Ujuta kätesi sormet suorina, kämmen alaspäin lannenikamiesi alle. Jos kättä on vaikea saada mahtumaan sinne, patja on todennäköisesti liian pehmeä, koska selkäsi ”pyöristyy”. Jos kädellesi taas on runsaasti tilaa liikkua ympäriinsä selkäsi alla, patja on liian jäykkä eikä tue selkääsi. Ihannetapauksessa käden tulisi liukua selän alle ja sopia sinne mukavasti, mutta kuitenkin koskettaa selkää.

Jos makaat kyljelläsi, selkärangan olisi pysyttävä suorana, samoin kuin se on seistessäsi. Pyydä jotain toista tarkistamaan asia.

Älä ujostele patjaostoksilla