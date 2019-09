Hyvä olo

Tiedätkö, mikä kuudesta perustunteesta ohjaa tekojasi? Testin tulos voi yllättää

<section><h2><p>Mikä on dominoivin tunteesi?</p></h2></section><section><h2><p>Viha!</p></h2><p><p>Vahvin tunteesi on viha. Olet pippurinen ja tulinen tyyppi, joka näkee helposti punaista. Olet kärsimätön etkä kestä typeryyttä tai hölmöilyä. Olet toisaalta kadehdittavan intohimoinen, minkä ansiosta pärjäät kaikessa, mitä teet. </p></p></section><section><h3><p>Inho!</p></h3><p><p>Vahvin tunteesi on inho. Koet erilaiset tuntemukset, hajut ja maut voimakkaina. Saatat pitää itseäsi erityisherkkänä. Sinulla on paljon vahvoja mielipiteitä, joita et pelkää kertoa muille. Ystäväsi osaavat arvostaa rehellisyyttäsi ja aitouttasi.</p></p></section><section><h3><p>Pelko!</p></h3><p><p>Vahvin tunteesi on pelko. Olet kova jännittämään ja ahdistut etukäteen mahdollisista vastoinkäymisistä. Et ota mielelläsi riskejä, mutta pidät itseäsi vain realistina, joka varautuu kaikkeen. Ystäväsi turvautuvat sinuun hätätilanteissa, sillä sinulla on aina taatusti mukanasi laastaria, särkylääkettä ja varasukat.</p></p></section><section><h3><p>Ilo!</p></h3><p><p>Vahvin tunteesi on ilo. Olet positiivinen ja hauska tyyppi. Elämänilosi ja optimismisi on tarttuvaa, sillä seurassasi on mahdotonta olla alakuloinen. Nautit kaikesta, mitä teet ja koet. Sinulla ei ole aikaa murehtia tai surra. Ole varovainen: joskus loputon ilosi voi uuvuttaa niin muut kuin sinut itsesi. </p></p></section><section><h3><p>Suru!</p></h3><p><p>Vahvin tunteesi on suru. Olet taipuvainen alakuloisuuteen ja pessimismiin. Tunteesi ovat voimakkaita ja otat vastoinkäymiset usein raskaasti. Hyväksyt muut ihmiset sellaisina, kuin he ovat – niin hyvässä kuin pahassa. Tunteellisuus on myös vahvuutesi.</p></p></section><section><h3><p>Hämmästys!</p></h3><p><p>Vahvin tunteesi on hämmästys. Yllätyt jatkuvasti kaikesta odottamattomasta, mitä päivittäin näet ja koet. Olet utelias ja tutkit mielelläsi asioita. Elät hetkessä, minkä vuoksi suunnitelmasi muuttuvat usein. Olet virkistävää seuraa ja saat kaverisikin yllättymään siitä, miten ihmeellistä on. </p></p></section><section><h2><p>Olet ulkona ja alkaa yllättäen sataa, vaikka säätiedotus lupasi aurinkoa. Miten reagoit?</p></h2></section><section><h3><p>Millaiset ihmiset ärsyttävät sinua eniten?<span class="ql-cursor"></span></p></h3></section><section><h3><p>Valitse väri:</p></h3></section><section><h3><p>Mistä haaveilet?</p></h3></section><section><h3><p>Millaisista elokuvista pidät?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä kuvista aiheuttaa sinussa voimakkaimman tunnereaktion (hyvässä tai pahassa)?</p></h3></section><section><h3><p>Näet kadulla kiihkeästi suutelevan pariskunnan. Mitä ajattelet?</p></h3></section><section><h3><p>Käyt elokuvissa katsomassa kehutun leffan, muttet pidä siitä yhtään. Mitä teet?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä näistä muumihahmoista muistutat eniten?</p></h3></section><section><h3><p>Testi loppuu tähän. Miltä tuntuu?</p></h3></section>





