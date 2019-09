”Kasvoin ajattelemaan, etten ole arvokas, koska olen lihava”, sanoo Tytti – 8 neuvoa rauhan solmimiseen oman kehon kanssa

Hyvä olo

”Kasvoin ajattelemaan, etten ole arvokas, koska olen lihava”, sanoo Tytti – 8 neuvoa rauhan solmimiseen oman k





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keho väline saada hyväksyntää









Itsevarmuus on asenne

Solmi kehorauha!





Parempaa kehopuhetta

Näin solmit kehorauhan – 8 ajatusta

Luovu laihduttelusta. Kehosi arvo ei ole kiinni painosta. Rajut laihdutuskuurit kääntyvät usein myös itseään vastaan: seurauksena on lihomisen ohella entistä vääristyneempi suhde omaan kehoon. Treenaa mieltäsi. Kehonkuvasi ei muutu, jos et työstä sitä. Oman kehon inhoaminen on asenne. Se ei johdu kropastasi tai sen ”virheistä” vaan siitä, mitä ja miten ajattelet niistä. Vaikka saisitkin unelmiesi kehon, joutuisit silti opettelemaan uuden tavan suhtautua itseesi. Mikset tekisi sitä jo nyt, opettelisi parempaa suhtautumista kehoosi? Haasta uskomuksiasi. Pysähdy omien ajatustesi äärelle ja yritä tunnistaa ja haastaa uskomuksiasi. Haitallinen uskomus voi olla vaikka: ”hoikilla on aina asiat paremmin.” Pitääköhän se kuitenkaan paikkaansa? Tuskinpa. Opettele uusi sisäinen puhe. Lopeta ensitöiseksi soimaamasta itse itseäsi. Ryhdy treenaamaan vaihtoehtoisia ajatuksia ja vastaväitteitä. Kuten sellaisia, joita ystäväsi sanoisi sinulle tai joita itse sanoisit hyvälle ystävällesi. Lakkaa piileksimästä. Älä alistu ajatukselle, että kehosi on syypää ja kaiken pahan alku ja juuri, vaan ala altistaa itseäsi kehollesi, askel askeleelta. Jos olet esimerkiksi koko aikuisikäsi pukeutunut kaapuihin ja ylisuuriin säkkeihin, ei heti tarvitse rynnätä uimarannalle bikineissä. Sen sijaan käy vaikka lähikaupassa hieman paljastavammissa vaatteissa. Opettele parempaa kehotietoisuutta. Kehotietoisuus on kykyä aistia, mitä kehossa tapahtuu. Se on myös taito, jossa voi kehittyä. Yksi hyvä harjoitus on rauhoittua hetkeksi ja paijata tai taputella läpi kehon eri osat. Tee tilaa tunteille. Et voi tulla sinuiksi kehosi kanssa, ellet tee samalla työtä tunnetasolla. Tunnetyöskentely vaatii sitä, että sallit erilaisia tuntemuksiasi ja teet niille tilaa. Kokeile esimerkiksi tätä: kun ahdistus alkaa vyöryä päälle, älä yritä muuttaa sitä vaan keskity hengittämään, hidastamaan hengityksesi rytmiä. Jokaisella uloshengityksellä keskity päästämään irti jännityksestä ja tukalasta olosta. Jatka niin kauan, kunnes olosi helpottuu. Arvosta kehoasi – ja itseäsi. Kuuntele ja kunnioita kehosi tarpeita, syö nälän ja kylläisyyden mukaan, liiku nautinnollisuuden ja hyvää tekevän vaikutuksen vuoksi, nuku riittävästi, säätele stressiä ja suojaudu kuormitukselta.