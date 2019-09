Hyvä olo

Nosta jalat seinälle – 13 uutta keinoa nukahtamiseen

Unen laatuun vaikuttaa yllättävän moni asia

”Jokainen kykenee nukkumaan”

Kokeile näitä:

1. Aseta rauhoittumishälytys

2. Keinuta itsesi uneen

3. Nosta jalat seinälle

4. Tyhjennä rakkosi kahdesti

5. Pue ajatuksesi sanoiksi

6. Kuuntele luonnonääniä

7. Viilennä otsasi

8. Lopeta aktiivisuusrannekkeen käyttö

9. Peitä kellotaulu näkyvistä

10. Nuku tarpeeksi tilavassa vuoteessa

11. Vaihda lakanat tarpeeksi usein

12. Vältä liikaa sokeria

13. Hengitä vasemman sieraimen kautta