Hyvä olo

Myös poikien murrosikä on aikaistunut – ilmiö selittyy osin lihavuuden yleistymisellä

Poikien murrosikä alkaa nykyään aikaisemmin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Sama ilmiö on havaittu myös tytöillä.Ruotsalaisten tutkimus kattaa tietoja aina 1940-luvun loppupuolelta 2000-luvun alkuun, ja sen perusteella poikien murrosikä aikaistui runsaalla kuukaudella per vuosikymmen.Tutkijat eivät tämän aineiston perusteella pystyneet selvittämään, mistä ilmiö tarkalleen johtuu, mutta osa yhteydestä liittyi lihavuuden yleistymiseen. Liikakilot eivät kuitenkaan selittäneet läheskään koko yhteyttä. Lihavuus on yhdistetty murrosiän aikaistumiseen myös tytöillä.Tutkimuksessa murrosikä pääteltiin poikien kasvupyrähdyksen ajankohdasta. Tiedot kerättiin koulujen terveysrekistereistä viiden vuoden välein vuodesta 1947 vuoteen 1996.Tutkimus julkaistiin JAMA Pediatrics -lehdessä.