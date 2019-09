Hyvä olo

Keinu on supertehokas treeniväline – saat lihakset kunnolla töihin ja aineenvaihdunnan hurisemaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Treenin idea:

A1 Käänteinen soutu

A2 Kyykky tai pistoolikyykky⁠

B1 Tutiseva punnerrus⁠

B2 Polvenkoukistus pysäytyksellä⁠





https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006232951.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006225071.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006216801.html