Hyvä olo

Ensin raitistui Erja, sitten Jari: ”Tipattoman tammikuun harrastaminen on varma alkoholistin merkki”

Alkossa keskustelin myyjän kanssa sivistyneesti eri viinilaaduista, etten vaikuttaisi juopolta. Enkä ottanut alahyllyltä niitä halvimpia viinejä. – Erja

Erjan tarina: ”Riippuvuus on kuin toinen persoona, joka ottaa vallan”





Joskus vuonna 2011 kävi niin, että juomisesta alkoi jäädä hauskuus pois ja se muuttui rajummaksi. Putki ei tahtonut mennä poikki ja homma lähti lapasesta. Se oli rankkaa aikaa. – Jari