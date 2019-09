Hyvä olo

Suuret D-vitamiiniannokset eivät todennäköisesti vahvista luustoa

D-vitamiinin on ajateltu olevan kalsiumin ohella edellytys luuston terveydelle ja vahvuudelle, mutta viimeaikaiset tutkimustulokset ovat kyseenalaistaneet käsityksen. Samaan suuntaan viittaavat myös tuoreet kanadalaistulokset, joiden perusteella hyvinkään suuret D-vitamiiniannokset eivät vahvistaneet luustoa kolmen vuoden päivittäisessä käytössä.Tulokset julkaistiin arvostetussa JAMA-lehdessä, ja ne perustuvat 311 terveen 55–70-vuotiaan seurantatietoihin. Osana tutkimusta osallistujat saivat joko 400 IU:n, 4 000 IU:n tai 10 000 IU:n D3-vitamiiniannoksen päivittäin kolmen vuoden ajan. Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla oli D-vitamiinin huomattava vajaus.Luumittausten perusteella kaikki annoskoot suurensivat veren D-vitamiinipitoisuutta, mutta 4 000:n ja 10 000:n IU:n annokset eivät parantaneet luiden tiheyttä eivätkä lisänneet luiden vahvuutta verrattuna 400 IU:n annokseen, tutkijat kirjoittavat.Tulokset viittasivat päinvastoin jopa siihen, että suuria annoksia saaneiden luutiheys väheni aavistuksen enemmän kuin pienimmän annoksen saaneiden. Tältä osin tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita varoen.Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena siitä, että suuret D-vitamiiniannokset ovat todennäköisesti tehottomia luiden haurastumisen ehkäisyssä eikä niitä siksi kannattaisi tähän tarkoitukseen syödä. On kuitenkin mahdollista, että tulokset olisivat toisenlaisia potilailla, joilla on selvä D-vitamiinin vajaus tai jo todettu osteoporoosi eli luukato. Tulokset eivät myöskään sulje pois D-vitamiinin muita mahdollisia terveysvaikutuksia.Nykyisten suomalaissuositusten mukaan aikuisten olisi hyvä saada D-vitamiinia päivittäin ainakin 10 mikrogrammaa ja yli 75-vuotiaiden 20 mikrogrammaa. Myös lapsille suositellaan D-vitamiinilisiä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa käytetyt annokset ovat mikrogrammoiksi muutettuna 10, 100 ja 250 mikrogrammaa.