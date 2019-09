Hyvä olo

Vihdoin eroon niskakivusta – helppo liike voi tehota paremmin kuin jatkuva venyttely

Asetu selinmakuulle puolittain kyljellesi.

Laita pallo lapavälin yläosaan, hartialihasten päälle. Tunnistat oikean paikan siitä, että se tuntuu ”makean kipeältä”.

Vie varoen painoa pallon päälle sen verran kuin tuntuu hyvältä.

Liikuta kättä rauhallisesti suorana pään yläpuolelle ja alas. Pidä pallo napakasti paikallaan.

Hengitä lopuksi syvään sisään kohti palloa ja rentoudu uloshengityksellä.

Trigger-piste herkullisin kohta

Pallohieronnan ABC

Aloita kevyellä paineella.

Älä aseta palloa suoraan luiden päälle.

Kipu on merkki siitä, että käsittely on liian kovakouraista. Kevennä tuntemusta viemällä painoa pois pallon päältä.

Suhtaudu trigger-käsittelyyn kuin muuhunkin liikuntaan eli anna keholle mahdollisuus palautua käsittelystä.

Tee käsittely kolme kertaa viikossa noin minuutti kerrallaan/triggerpiste.