Hyvä olo

Vain 6 liikettä – tässä on taatusti tehokas kotitreeni vatsalle ja pepulle

Katso yllä olevalta videolta kuuden liikkeen peppu-vatsatreeni.

Pakaraliikkeet:

A1 Kyykky + luistelukyykky

A2 Lantionnosto

A3 Jalan loitonnus kyljellään

Vatsaliikkeet:

B1 Varpaiden kastelu

B2 Rutistus ja kierto esivenytyksellä

B3 Kierrot sivulle





