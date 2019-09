Ko-a-la vai koa-la? Nyt selvisi, mitä sanoja yllättävän moni suomalainen ei osaa tavuttaa oikein – katso, olisitko osannut itse

Hyvä olo

Ko-a-la vai koa-la? Nyt selvisi, mitä sanoja yllättävän moni suomalainen ei osaa tavuttaa oikein – katso, olis

Tavuttaminen voi olla haastavaa. Me Naisten testi paljasti sanat, joiden kanssa osalla suomalaisista on vaikeuksia.

Me Naiset

Koala – sana koala tavutetaan ko-a-la, mutta jopa 29 prosentin mielestä tavutus kuuluu koa-la.

Biologi – edellisen sanan ohella yhtä suuri kompastuskivi oli biologi, joka tavutetaan bi-o-lo-gi. Siitä huolimatta kolmasosa vastaajista uskoo, että sana tavutetaan bio-lo-gi.

Hien – tämän sanan tavutus saa totisesti kylmän hien pintaan! Noin 28 prosenttia vastaajista uskoo, että hien-sanaa ei taivuteta lainkaan, mutta vähänpä tiesivät. Viiva väliin kuuluu, eli hi-en.

Katastrofi – kaikki katastrofin ainekset kasassa, kun suomalaiset tavaavat tätä sanaa. Sana tavutetaan ka-tas-tro-fi, ei ka-ta-stro-fi, kuten 17 prosenttia suomalaisista todella luulee.

