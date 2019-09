Hyvä olo

Tuunaa valmisruoat paremmiksi – kaksi asiaa tekee annoksesta heti terveellisemmän

Katso yllä olevalta videolta, miten tuttuja valmisaterioita voi helposti tuunata terveellisemmiksi ja myös paremmin kylläisyyttä ylläpitäviksi.

1. Panosta proteiiniin

2. Kasvata kasvisten osuutta

Näin valitset fiksusti

Suosi keittoja





