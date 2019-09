Puhelimessa puhuminen, bussissa matkustaminen, vieraille puhuminen, suutelu – suomalaiset kertovat, mitkä tavalliset asiat heitä jännittävät

Hyvä olo

Puhelimessa puhuminen, bussissa matkustaminen, vieraille puhuminen, suutelu – suomalaiset kertovat, mitkä tava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Inhoan bussilla kulkemista”





Pyöräilykypäräkin hävettää





Katseiden keskipisteenä vaikeaa

Jokaisella omansa

Välttelyä

Kammoan puheluita, ja varaan ajat esimerkiksi hammaslääkärille tai kampaamoon paikoista, joissa on nettiajanvaraus.

Paniikkihäiriöni iskee vieraissa paikoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa, joten en matkustele, ja aina omalla autolla tai taksilla kaikkialle.

En ole ikinä käynyt gynellä enkä mene, ajatuskin ahdistaa.

En ole 24 vuoteen vaihtanut työpaikkaa, koska en sosiaalisen fobiani takia kestäisi työnhakuprosessia.

Olen lihava, joten en mene uimarannalle tai uimahalleihin, enkä kuntosaleille.

Yleensäkin vältän viimeiseen asti paikkoja, joissa on muita ihmisiä.

En uskalla laulaa julkisesti edes yhteislaulutilaisuuksissa, koska pelkään laulavani nuotin vierestä ja usein laulankin.

Pyrin välttelemään naapureita. En tykkää yhtään, että he näkevät minut. Ahdistaa ajatus, että heitä pitäisi tervehtiä. Siksi käyn yleensä esim. kävelyllä vasta yhdeksän jälkeen illalla, kun muut ovat jo vetäytyneet sisätiloihin. En tiedä, miksi minulla on tähän niin kova kynnys, ehkä kodin piirissä ollessani haluaisin vain olla rauhassa.

En tilaa mitään netistä koskaan. Pelkään, että jotenkin sössin ja identiteettivarkaat vievät tietoni ja tyhjentävät tilini.

Samoin pelkään tehdä esim. liittymäsopimuksia, koska olen varma, että olen niin idiootti, että otan jonkin huonoimman mahdollisen diilin, josta en pääse edes eroon ja maksan ihan liikaa ihan turhasta.