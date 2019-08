Hyvä olo

Yhdellä harjoituksella voit opettaa aivosi muuttamaan ikävän tilanteen myönteiseksi

Kyky muuttaa ajattelua

Mielen treenaamista





Tee tämä harjoitus

Pysähdy, sulje silmät ja hengitä muutaman kerran syvään niin, että uloshengitys on hieman pidempi kuin sisäänhengitys.

Pidä huomio ainoastaan hengityksessä, jotta mieli sekä hermosto rauhoittuvat.

Käy mielessäsi läpi. Mitä juuri äsken tapahtui? Miltä se tuntui kehossa ja mielessä?

Kun olet käynyt tilanteen läpi mielessäsi, toista harjoituksen ensimmäinen vaihe eli pysähdy ja hengitä.

Käy viimeiseksi tilanne uudestaan mielessäsi läpi niin, että mietit, miten tilanne olisi mennyt parhaalla mahdollisella tavalla ja miltä se tuntuisi kehossa ja mielessä.