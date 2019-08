Hyvä olo

Treenaatko aamuisin tyhjällä mahalla? Tämä tieto voi saada sinut harkitsemaan uudelleen

Näin hyödynnät tietoa

Tyhjällä mahalla treenaaminen näyttää tiputtavan selkeästi treenitehoa. Siksi sitä ei kannata tehdä esimerkiksi rasvanpolton takia, koska treenitehon tippuminen heikentää treenin energiankulutusta ja saattaa tehdä lihasmassan säästämisen rasvanpolton aikana vaikeammaksi.

Tutkittavat nauttivat aamupalalla hiilihydraattia noin 1,5 g/kg. Vaikkapa 80-kiloisella treenaajalla tämä tekee 120 g hiilihydraattia. Sen saat esimerkiksi syömällä ison lautasellisen puuroa, kaksi leipää ja vaikkapa ison banaanin.

Jos sinun on pakko treenata aamulla ja aamupala ei tunnut millään maistuvan, voit hätävarana nauttia ennen treeniä ja treenin aikana hiilihydraattipitoista nestettä, kuten vaikkapa mehua.

Jos harkitset kestävyystreeniä tyhjällä mahalla, senkään rasvanpolttohyödyt eivät ole tieteellisesti todistetut. Todennäköisesti pääset aivan yhtä hyviin tuloksiin ja paremmalla treeniteholla, jos syöt aamiaisen myös ennen kestävyystreeniä.